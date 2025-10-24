Bola de Ouro 2026 Power Ranking: Estêvão entra no Top 10, e Lamine Yamal deixa o pódio

Dembélé levou o prêmio principalmente graças à campanha que culminou no primeiro título da Champions League pelo Paris Saint-Germain. E, mais uma vez, o troféu europeu deve ter grande peso na escolha do vencedor. Mas vale lembrar que 2026 também é ano de Copa do Mundo, o que significa que o ganhador pode acabar sendo definido apenas no meio do ano, na competição que será disputada na América do Norte.

Além disso, a Copa Africana de Nações será realizada entre dezembro e janeiro, o que abre espaço para jogadores que brilhem tanto por seus clubes quanto em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Basta lembrar que Dembélé só entrou de vez na conversa pelo prêmio na metade da temporada 2024/25. Agora que o calendário europeu engrenou de vez, a GOAL divulga seu segundo Power Ranking de 2026, listando os nomes mais fortes na briga pelo prêmio da revista France Football nos próximos meses: