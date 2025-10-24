Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Tom Maston

Bola de Ouro 2026 Power Ranking: Estêvão entra no Top 10, e Lamine Yamal deixa o pódio

Com o fim da era Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, temos, enfim, algo que não acontecia há pelo menos 20 anos: a disputa pela Bola de Ouro está mais aberta do que nunca. Hoje, uma série de craques inicia a temporada acreditando ter chance de levar o troféu individual mais prestigiado do futebol mundial. Ousmane Dembélé, que superou a irregularidade e conquistou a Bola de Ouro em 2025, agora tem grandes concorrentes para a premiação de 2026

Dembélé levou o prêmio principalmente graças à campanha que culminou no primeiro título da Champions League pelo Paris Saint-Germain. E, mais uma vez, o troféu europeu deve ter grande peso na escolha do vencedor. Mas vale lembrar que 2026 também é ano de Copa do Mundo, o que significa que o ganhador pode acabar sendo definido apenas no meio do ano, na competição que será disputada na América do Norte.

Além disso, a Copa Africana de Nações será realizada entre dezembro e janeiro, o que abre espaço para jogadores que brilhem tanto por seus clubes quanto em dois grandes torneios ao longo da temporada.

A disputa pela Bola de Ouro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Basta lembrar que Dembélé só entrou de vez na conversa pelo prêmio na metade da temporada 2024/25. Agora que o calendário europeu engrenou de vez, a GOAL divulga seu segundo Power Ranking de 2026, listando os nomes mais fortes na briga pelo prêmio da revista France Football nos próximos meses:

  • Bayer 04 Leverkusen v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    10Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain) ↔️

    Em 2025/26: Oito assistências e nove jogos sem sofrer gols. Conquistou a Supercopa da UEFA.

    Considerado o melhor lateral direito do mundo, Hakimi terminou em sexto lugar na votação da Bola de Ouro 2025 após uma temporada em que foi decisivo tanto no ataque quanto na defesa do PSG. Um dos líderes do elenco de Luis Enrique, o marroquino segue sendo peça-chave nas ambições do clube.

    Ele começou bem a nova temporada, mas o que realmente o coloca tão alto no ranking é o potencial de destaque nas competições de seleções. Marrocos foi semifinalista da Copa do Mundo de 2022 e chega com o elenco mais forte entre os africanos classificados para 2026, o que torna possível uma nova campanha histórica. Antes disso, os Leões do Atlas são favoritos à conquista da Copa Africana de Nações em casa, com Hakimi despontando como o grande rosto do torneio.

  • FBL-EUR-C1-CHELSEA-BARCELONAAFP

    9Estêvão (Chelsea) 🆕

    Em 2025/26: 10 gols e uma assistência.

    Pode até soar como algo meio “sonhador demais”, mas existe lógica por trás da ideia de Estevão despontar como candidato à Bola de Ouro ao longo da temporada. O garoto virou rapidamente um xodó em Stamford Bridge depois de uma sequência de atuações que saltaram aos olhos, e se apresentou de vez ao público europeu com o golaço marcado na vitória do Chelsea sobre o Barcelona pela Champions League.

    Existe, sim, um cenário em que Estevão se torna a principal válvula de escape ofensiva dos Blues até o fim da temporada. E o que vimos nas últimas datas Fifa indica que, neste momento, é nele — e não em Vinícius Júnior — que a Seleção Brasileira tende a depositar suas fichas na busca pelo sonhado hexacampeonato no meio do ano. Parece muita responsabilidade para um jovem de 18 anos, mas tudo que Estevão mostrou até aqui é que ele está mais do que pronto para encarar o desafio.

  • Paris Saint-Germain v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD4Getty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern) 🆕

    Em 2025/26: 13 gols e sete assistências. Ganhou a Supercopa da Alemanha.

    Torcedores do Liverpool até podem se perguntar se a temporada não estaria bem menos turbulenta caso Luis Díaz não tivesse sido vendido no meio do ano. O atacante versátil foi peça importante na conquista da Premier League em 2024-25, mas o desejo de encarar um novo desafio levou o clube de Anfield a aceitar uma oferta de € 75 milhões (R$ 464 milhões) do Bayern de Munique pelo colombiano.

    Díaz, por sua vez, não precisou olhar para trás. Formou rapidamente uma parceria afiada com Harry Kane e o restante do elenco bávaro. Alguns dos gols que marcou na Bundesliga foram verdadeiros golaços, enquanto a atuação com dois tentos para eliminar o PSG na Champions foi exatamente do tipo que chama a atenção dos votantes da Bola de Ouro — mesmo que a expulsão logo depois o deixe fora da competição até, no mínimo, janeiro.

    Somando a isso o fato de que Díaz disputará sua primeira Copa do Mundo neste meio de ano, ele reúne todos os ingredientes para entrar na briga pelo prêmio de melhor jogador do planeta.

  • FC Bayern München v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    7Michael Olise (Bayern) 🆕

    Em 2025/26: 11 gols e 11 assistências. Ganhou a Supercopa da Alemanha.

    Quem apostou que Michael Olise teria dificuldades para dar o salto do Crystal Palace para o Bayern de Munique errou feio. O ponta vem emendando mais de um ano de atuações fantásticas pelo campeão da Bundesliga. Tão letal na hora de finalizar quanto criativo para armar jogadas, o francês de 23 anos se transformou em um dos atacantes mais perigosos do futebol alemão — e ainda vem deixando sua marca na Champions League.

    Esse nível de desempenho também o ajudou a conquistar um lugar no time titular da França, mesmo com a concorrência pesada por vagas no ataque. Por isso, Olise tem tudo para ser um dos grandes nomes da próxima Copa do Mundo, defendendo uma das seleções favoritas ao título.

  • FBL-EUR-C1-PSG-TOTTENHAMAFP

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ⬆️

    Em 2025-26: Cinco gols e oito assistências. Conquistou a Supercopa da UEFA.

    De uma passagem apagada pelo Wolverhampton há cinco anos a um lugar no pódio do Ballon d’Or 2025, a evolução de Vitinha é impressionante. Hoje, o português é visto por muitos como o melhor meio-campista do mundo, ou pelo menos um dos dois melhores, e vem mantendo o altíssimo nível nesta nova temporada, agora contribuindo também com gols e passes decisivos.

    Na seleção, ele fará parte de um elenco português que acredita de verdade no título mundial após vencer a Nations League. Caso Portugal conquiste a Copa do Mundo, é quase certo que Vitinha terá papel de protagonista.

  • Lamine Yamal Barcelona 2025-26Getty Images

    5Lamine Yamal (Barcelona) ⬇️

    Em 2025/26: Seis gols e 11 assistências.

    Principal favorito das casas de apostas, Lamine Yamal segue firme no caminho para se tornar o primeiro jogador com menos de 21 anos a conquistar o prêmio da France Football, e nem precisaria ser em 2026 para isso acontecer. O garoto do Barcelona encantou o mundo na reta final da última Champions League, com atuações que o colocaram, aos olhos de muitos, como o melhor jogador do planeta. O segundo lugar na votação da Bola de Ouro de 2025, atrás apenas de Dembélé, é prova disso.

    Há quem ainda questione se ele entrega o mesmo nível nas partidas mais decisivas, como na derrota para o Real Madrid no El Clásico de LaLiga, no dia 26 de outubro, em que o garoto provocou os rivais ao longo da semana mas teve uma atuação apagada. Também cresce a preocupação com o desgaste físico, já que Yamal tem acumulado muitos jogos desde muito cedo.

    Mesmo assim, se conseguir se manter saudável, o talento do espanhol é suficiente para liderar tanto o Barça quanto a seleção da Espanha em busca de títulos, o que o deixaria na linha de frente pela Bola de Ouro.

  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    4Declan Rice (Arsenal) 🆕

    Em 2025/26: Três gols e oito assistências.

    Rice se apresentou ao mundo como um meio-campista de elite com as atuações contra o Real Madrid na última Champions League — e, de lá pra cá, o jogador do Arsenal só cresceu. Hoje, Rice é um dos pilares dos Gunners na busca não só pelo título da Premier League, mas também pela tão sonhada primeira conquista europeia, especialmente depois do início impecável na competição.

    Com arrancadas poderosas, força defensiva e bolas paradas de altíssimo nível, Rice praticamente não passa despercebido em jogo algum. E ainda é titular absoluto da Inglaterra de Thomas Tuchel, seleção que parece mais preparada do que nunca para encerrar um jejum de 60 anos e finalmente levantar a Copa do Mundo de 2026.

  • Italy v Norway - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    3Erling Haaland (Manchester City) ↔️

    Em 2025/26: 32 gols e três assistências.

    Depois de uma temporada um pouco abaixo do padrão absurdo que ele mesmo criou, Haaland voltou ao modo “robô destruidor” em 2025/26. O norueguês começou o ano atropelando defesas e recolocando o Manchester City na briga pesada por Premier League e Champions League. A essa altura, antes mesmo do meio da temporada europeia, já podemos dizer que caminha para conquistar a terceira Chuteira de Ouro em quatro anos.

    Esses primeiros meses o colocam com força no debate pela Bola de Ouro, e suas chances cresceram ainda mais com a Noruega confirmando vaga na Copa do Mundo, o que lhe dará a chance de disputar o torneio pela primeira vez em sua carreira. É improvável que os nórdicos cheguem como favoritos na América do Norte, mas, se o City mantiver o embalo e Haaland brilhar também no Mundial, o centroavante pode encerrar o ciclo como um dos grandes nomes de 2026.

  • FBL-EUR-CHL-OLYMPIAKOS-REAL MADRIDAFP

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ↔️

    Em 2025/26: 27 gols e seis assistências.

    Será que finalmente chegou o ano de Mbappé? Desde que surgiu no Monaco, ainda adolescente, o francês é apontado como um futuro vencedor da Bola de Ouro. Agora, às vésperas de completar 27 anos, ele parece mais perto do que nunca de realizar essa previsão.

    Até aqui, Mbappé tem feito tudo o que está ao seu alcance para colocar fim à espera. No Real Madrid, vem sendo decisivo com gols que garantiram vitórias e levaram o time à liderança de LaLiga - inclusive no El Clásico, contra o Barcelona, marcando um gol na vitória por 2 a 1 que isolou o clube merengue na ponta da tabela.

    E, quando o assunto é Copa do Mundo, o capitão da França costuma guardar suas melhores atuações justamente para o torneio. Se repetir o que fez em 2018 e 2022, é nome certo entre os finalistas.

  • FC Bayern München v Sport-Club Freiburg - BundesligaGetty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern de Munique) ↔️

    Em 2025/26: 29 gols e três assistências. Conquistou a Supercopa da Alemanha.

    Muitos ainda subestimam Harry Kane, mas o inglês finalmente se livrou do estigma de “craque sem títulos”. Agora, é fato que ele já mira maior reconhecimento individual, e vem fazendo por onde na Baviera. O atacante do Bayern de Munique começou a temporada em ritmo de quebra de recordes, empilhando gols e mostrando uma versão ainda mais completa do seu jogo, que vai muito além de apenas um centroavante de referência.

    Além de artilheiro, Kane tem se destacado pela qualidade técnica e pela leitura de jogo, sendo fundamental na engrenagem bávara atuando até como "volante" em determinados momentos do jogo para recuperar a bola e lançar seus pontas. Mantendo esse nível, deve acumular mais troféus coletivos até o fim da temporada. Já os torcedores da Inglaterra torcem para que o capitão chegue inteiro à Copa do Mundo, onde pode ser o grande nome na tentativa de encerrar o jejum de 60 anos sem título mundial e transformar o refrão "It's coming home" em realidade.