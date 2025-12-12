Boca Juniors revela planos de contratar Paulo Dybala, da Roma
Boca Juniors confirma plano ambicioso por Dybala
A perspectiva de Dybala trocar os monumentos históricos de Roma pela atmosfera fervorosa de La Bombonera há muito tempo é um tema sussurrado no futebol sul-americano, mas esses rumores silenciosos agora ganharam voz pela diretoria do Boca Juniors. Delgado, um membro-chave do Conselho de Futebol do clube, discutiu abertamente o desejo do clube de recrutar La Joya.
Falando à mídia sobre os futuros alvos de transferência do clube, Delgado não se esquivou quando perguntado sobre o meia-atacante da Roma.
“Sonho, ilusão ou realidade? Dybala é uma mistura de tudo isso”, explicou Delgado. “Esperamos poder fazer o esforço necessário para trazê-lo para cá, independentemente de haver ou não uma possibilidade. A única coisa que sei é que seu contrato expira em junho de 2026. Vamos avaliar a situação e ver o que acontece.”
Situação contratual oferece esperança
O atacante argentino está se aproximando dos seis meses finais de seu contrato com os Giallorossi, o que significa que ele poderia começar a negociar com clubes a partir de janeiro, com a intenção de fazer uma transferência gratuita no final da temporada 2025/26.
Embora Dybala continue sendo uma figura importante na Série A, a falta de renovação de contrato alimentou especulações de que seu tempo na Europa poderia estar chegando ao fim. O Boca Juniors, liderado pelo presidente e ídolo do clube Juan Roman Riquelme, tem o hábito de almejar veteranos de elite que buscam um retorno emocional à América do Sul.
A chegada de Edinson Cavani provou anteriormente que o clube tem o poder de atrair estrelas globais, e a hierarquia vê Dybala como a próxima contratação "de destaque" para elevar o status do clube no cenário continental. No entanto, a disparidade financeira entre os salários europeus e os orçamentos argentinos continua a ser a parte "ilusória" da equação de Delgado, exigindo um pacote financeiro maciço ou um corte salarial significativo do jogador.
O fator Leandro Paredes
A busca do Boca por Dybala é significativamente fortalecida pela presença de seu amigo próximo e companheiro da seleção argentina, Leandro Paredes, que já fez uma emocionante volta para seu primeiro clube. O meio-campista retornou ao Boca Juniors em julho, após ativar uma cláusula especial em seu próprio contrato com a Roma, cumprindo sua promessa de voltar ainda em seu auge. Desde sua chegada, Paredes se tornou o coração do meio-campo do Boca, mas sua influência se estende além do campo.
Paredes e Dybala compartilham um vínculo que vai além do futebol, consolidado durante o tempo que passaram juntos na Itália e com a seleção nacional. É fato que Paredes está atuando como um agente para o clube e pode ser o principal responsável pela chegada de Dybala. Em várias entrevistas antes de seu próprio retorno, Paredes admitiu publicamente estar "deixando Dybala louco" sobre se juntar ao Boca, chegando a brincar que disse à sua filha que o "Tio Paulo" eventualmente viria com eles.
O que vem a seguir?
Por enquanto, Dybala continua sendo jogador da Roma, encarregado de navegar pela exigente agenda da Serie A. No entanto, os comentários de Delgado colocaram inegavelmente pressão sobre o clube italiano. Ao declarar publicamente sua intenção de "fazer o esforço", o Boca Juniors sinalizou que não são meros admiradores passivos, mas participantes ativos na corrida pela assinatura dele.
Com a chegada do mês de janeiro, a situação ficará mais clara. Se a Roma não conseguir amarrar seu talismã a um novo contrato antes do Ano Novo, a "ilusão" de que Delgado fala pode rapidamente se solidificar em uma proposta concreta. Enquanto isso, Dybala atuou como reserva na vitória do Roma por 3 a 0 sobre o Celtic, na Europa League, na última quinta-feira.