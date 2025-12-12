Boca Juniors revela planos de contratar Paulo Dybala, da Roma

A perspectiva de Dybala trocar os monumentos históricos de Roma pela atmosfera fervorosa de La Bombonera há muito tempo é um tema sussurrado no futebol sul-americano, mas esses rumores silenciosos agora ganharam voz pela diretoria do Boca Juniors. Delgado, um membro-chave do Conselho de Futebol do clube, discutiu abertamente o desejo do clube de recrutar La Joya.

Falando à mídia sobre os futuros alvos de transferência do clube, Delgado não se esquivou quando perguntado sobre o meia-atacante da Roma.

“Sonho, ilusão ou realidade? Dybala é uma mistura de tudo isso”, explicou Delgado. “Esperamos poder fazer o esforço necessário para trazê-lo para cá, independentemente de haver ou não uma possibilidade. A única coisa que sei é que seu contrato expira em junho de 2026. Vamos avaliar a situação e ver o que acontece.”