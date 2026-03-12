Bobo Vieri internado no hospital: foi operado, removeram-lhe um pequeno osso

Com um olhar sereno e fazendo o sinal da vitória com os dedos, o ex-atacante do Inter comentou: “Removeram um osso que estava solto no meu joelho!”. O fragmento ósseo tinha o tamanho de uma pedrinha e estava dentro de um recipiente transparente. A operação de Vieri foi concluída com sucesso e permitirá que ele receba alta em breve, após um breve período de convalescença. “Estarei pronto em um mês para o próximo torneio de padel”, comentou ele com ironia.