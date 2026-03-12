Pequena cirurgia para Christian Vieri, que foi internado no hospital para se submeter a uma intervenção cirúrgica no joelho. Foi o próprio ex-atacante que falou sobre isso, contando aos seus muitos seguidores o que aconteceu em algumas histórias no Instagram. Bobo tirou uma foto na cama do hospital, tranquilizou a todos e mostrou também o fragmento de osso que foi removido e que o incomodava há algum tempo.
Bobo Vieri internado no hospital: foi operado, removeram-lhe um pequeno osso
Com um olhar sereno e fazendo o sinal da vitória com os dedos, o ex-atacante do Inter comentou: “Removeram um osso que estava solto no meu joelho!”. O fragmento ósseo tinha o tamanho de uma pedrinha e estava dentro de um recipiente transparente. A operação de Vieri foi concluída com sucesso e permitirá que ele receba alta em breve, após um breve período de convalescença. “Estarei pronto em um mês para o próximo torneio de padel”, comentou ele com ironia.
- Um dos melhores atacantes de sua época, Vieri marcou 142 gols em 264 partidas naSérie A, jogando por 14 temporadas e por 7 times diferentes (Torino, Atalanta, Juventus, Lazio, Inter, Milan, Fiorentina). Hoje, ele é comentarista da Dazn, para a qual comenta os grandes jogos do campeonato.
