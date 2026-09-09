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FBL-EUR-C1-REAL MADRID-INTER MILANAFP
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Boban: "Falta alguma coisa à Inter. Mourinho se perdeu no defensivismo"

J. Mourinho
Real Madrid
Inter de Milão

O croata comenta na Sky Real Madrid x Inter: 2 a 1 na Champions League

Zvonimir Boban, ex-meio-campista do Milan e da seleção croata, além de ex-dirigente do Milan e atual presidente do Dínamo de Zagreb, comentou à Sky Sport a derrota da Inter no campo do Real Madrid, na primeira rodada da fase de liga da Champions League. A seguir, as palavras dele, como publicado pelo FcInter1908.


"A sensação que a Inter passa em campo europeu é que falta alguma coisa para poder competir com os maiores clubes. Isso também ficou claro nesta noite, contra um Real estranho e desorganizado, com pouco equilíbrio, mas muita qualidade lá na frente, que no fim venceu a partida depois de tantas chances criadas. A Inter também teve as suas, e acredito que, por outro lado, a Inter pode considerar a atuação contra o Real como uma demonstração de personalidade, além de uma certa força da equipe, que foi ao Bernabéu e dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, não, e o Real poderia ter disparado no placar. No primeiro tempo, a Inter encarou de igual para igual: mas faltou precisão. É isso que faz a diferença em alto nível. A Inter não foi precisa. No fim, o Real venceu não sem mérito, mas o empate teria sido mais justo".


  • Depois, sobre Mourinho: "Mourinho deve mostrar que tudo aquilo que perdeu nos últimos anos, aquilo que vimos. Vimos um Mourinho muito mais desconcentrado e diferente, que nunca mais fez futebol como antes. Ele se perdeu no defensivismo, na desconstrução dos outros e nunca na construção de um jogo que possa manter o nível de antes. Agora o vejo mais concentrado e ligado. Maduro. Está vivendo bem essa sua nova experiência. O Barcelona, porém, agora está muito à frente do Real".

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