Boban: "Falta alguma coisa à Inter. Mourinho se perdeu no defensivismo"

Zvonimir Boban, ex-meio-campista do Milan e da seleção croata, além de ex-dirigente do Milan e atual presidente do Dínamo de Zagreb, comentou à Sky Sport a derrota da Inter no campo do Real Madrid, na primeira rodada da fase de liga da Champions League. A seguir, as palavras dele, como publicado pelo FcInter1908.





"A sensação que a Inter passa em campo europeu é que falta alguma coisa para poder competir com os maiores clubes. Isso também ficou claro nesta noite, contra um Real estranho e desorganizado, com pouco equilíbrio, mas muita qualidade lá na frente, que no fim venceu a partida depois de tantas chances criadas. A Inter também teve as suas, e acredito que, por outro lado, a Inter pode considerar a atuação contra o Real como uma demonstração de personalidade, além de uma certa força da equipe, que foi ao Bernabéu e dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, não, e o Real poderia ter disparado no placar. No primeiro tempo, a Inter encarou de igual para igual: mas faltou precisão. É isso que faz a diferença em alto nível. A Inter não foi precisa. No fim, o Real venceu não sem mérito, mas o empate teria sido mais justo".



