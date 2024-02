A bipolar luta pelo título italiano com Inter de Milão e Juventus

O Derby d'Italia vem aí e os rivais líderes da Serie A prometem 90 minutos de muita emoção

Pouca gente que acompanha o futebol italiano teria alguma dúvida, praticamente zero, de que o próximo Derby d'Italia prometeria muito mais do que apenas a rivalidade e os três pontos. O vencedor do clássico entre Inter de Milão e Juventus pode disparar de vez como favorito ao título do Campeonato Italiano 2023/24.

Nada mal para um duelo que simboliza perfeitamente o que tem sido as campanhas de Internazionale e Juventus até aqui: ambas isoladas na ponta tabela, a Inter liderando com 54 pontos e a Juve, logo atrás, com 53. O Milan, terceiro colocado, está a sete pontos de distância.

Em Turim, no último dia 26 de novembro, o decepcionante empate de 1 a 1 não valia tanto quanto o duelo que está por vir no próximo domingo, dia 4, às 16h45 (de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza.

