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Gianluca Minchiotti

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Bezos compra um terço do Liverpool

Liverpool

Consórcio que inclui o fundador da Amazon está pronto para investir no Liverpool

Um consórcio que inclui o fundador da Amazon Jeff Bezos está perto de concluir um acordo para a aquisição de cerca de um terço das ações do Liverpool Football Club.



  • Quem escreve isso é a Sky News. Segundo o que foi apurado pela emissora britânica, e informado pela Ansa, o Fenway Sports Group (FSG), acionista majoritário do clube de Anfield desde 2010, estaria se preparando para anunciar a transação já nesta semana.


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