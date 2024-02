Betis pede R$ 43 milhões ao Palmeiras por Willian José

Espanhóis estão dispostos a negociar o centroavante no mercado da bola, mas estabelecem um valor mínimo pela liberação nesta janela de transferências

O Palmeiras negocia a contratação de Willian José, do Real Betis, no mercado da bola. A pedida inicial dos espanhóis é de € 8 milhões (R$ 43 milhões na cotação atual), como soube a GOAL. Os paulistas tentam reduzir o valor pela contratação do centroavante nesta janela de transferências.

O Betis está disposto a negociar o atacante brasileiro, que teve passagem pelo São Paulo no início da década passada. No entanto, não houve uma proposta considerada interessante no mercado europeu — o Las Palmas, também da Espanha, abriu conversas, mas não enviou uma oferta significativa pelo jogador.

O Palmeiras tem caminho livre para tentar repatriar o centroavante, que também defendeu as cores de Barueri, Grêmio e Santos no futebol brasileiro. O principal empecilho é a questão financeira.

