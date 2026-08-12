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Gianluca Minchiotti

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Besiktas de olho em Miretti: a situação da Juventus

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F. Miretti
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O clube turco pensa no meio-campista da Juventus, que agrada a Italiano

Da Turquia chega a notícia do interesse do Besiktas em Fabio Miretti. O clube do presidente Serdar Adali, depois de acertar a operação por Dusan Vlahovic, volta a olhar para a Juventus e pediu informações sobre o meio-campista nascido em 2003.


Segundo o jornalista turco Burak Özdemir, o Besiktas se movimentou nas últimas horas para buscar informações sobre Miretti. A Juventus abriu a possibilidade de uma transferência, mas em suas próprias condições: o clube avalia a transferência apenas em definitivo.


Quem estaria pressionando pela chegada do meio-campista é Vincenzo Italiano, técnico do Besiktas, que conhece bem Miretti e aprecia suas características.

  • Enquanto isso, Vlahovic é esperado hoje em Istambul para concluir sua transferência para o Besiktas. O clube turco, porém, não parece disposto a parar no centroavante sérvio, cujo contrato com a Juventus expirou em 30 de junho, e também colocou na mira outro jogador da Juventus, Miretti, nascido em 2003, com contrato com a Velha Senhora até 2028 e avaliado por Carnevali e Massara em cerca de 15 milhões.

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