Da Turquia chega a notícia do interesse do Besiktas em Fabio Miretti. O clube do presidente Serdar Adali, depois de acertar a operação por Dusan Vlahovic, volta a olhar para a Juventus e pediu informações sobre o meio-campista nascido em 2003.





Segundo o jornalista turco Burak Özdemir, o Besiktas se movimentou nas últimas horas para buscar informações sobre Miretti. A Juventus abriu a possibilidade de uma transferência, mas em suas próprias condições: o clube avalia a transferência apenas em definitivo.





Quem estaria pressionando pela chegada do meio-campista é Vincenzo Italiano, técnico do Besiktas, que conhece bem Miretti e aprecia suas características.