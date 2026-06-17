Bernardo Silva foi uma das figuras que mais encarnou as ideias de Guardiola no Manchester City; um jogador versátil que combinava criatividade e disciplina tática, e desempenhou um papel fundamental nos melhores momentos do clube, tanto na Inglaterra quanto na Europa. Ao longo de nove temporadas, disputou 460 partidas, nas quais marcou 76 gols e deu 77 assistências, contribuindo para a conquista de 20 títulos, entre eles seis campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, tornando-se o jogador com mais partidas disputadas sob o comando de Guardiola e um dos mais influentes em seu sistema de jogo.

Agora, Bernardo causou surpresa: após dias de intensas especulações sobre sua aproximação com o Barcelona, seu destino mudou rapidamente para o Real Madrid, poucos dias após o anúncio da contratação de Mourinho como técnico do time por três anos. e espera-se que ele desempenhe um papel importante na reconstrução do meio-campo do Real Madrid e na recuperação de seu brilho, que diminuiu consideravelmente com a saída de dois ícones como Luka Modrić e Toni Kroos.

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