Com o retorno de José Mourinho ao Real Madrid com um contrato de três anos e a contratação de Bernardo Silva pelo clube real nesta quarta-feira, volta à tona um grupo muito especial de jogadores que carregam a marca de dois dos treinadores mais influentes do futebol moderno: José Mourinho e Pep Guardiola. Alguns se destacaram mais com um deles do que com o outro, enquanto outros conseguiram ser um denominador comum entre as duas escolas contrastantes.
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Bernardo não é o primeiro... Estrelas que brilharam nas formações de Guardiola e Mourinho
1. Bernardo Silva
Bernardo Silva foi uma das figuras que mais encarnou as ideias de Guardiola no Manchester City; um jogador versátil que combinava criatividade e disciplina tática, e desempenhou um papel fundamental nos melhores momentos do clube, tanto na Inglaterra quanto na Europa. Ao longo de nove temporadas, disputou 460 partidas, nas quais marcou 76 gols e deu 77 assistências, contribuindo para a conquista de 20 títulos, entre eles seis campeonatos ingleses e uma Liga dos Campeões, tornando-se o jogador com mais partidas disputadas sob o comando de Guardiola e um dos mais influentes em seu sistema de jogo.
Agora, Bernardo causou surpresa: após dias de intensas especulações sobre sua aproximação com o Barcelona, seu destino mudou rapidamente para o Real Madrid, poucos dias após o anúncio da contratação de Mourinho como técnico do time por três anos. e espera-se que ele desempenhe um papel importante na reconstrução do meio-campo do Real Madrid e na recuperação de seu brilho, que diminuiu consideravelmente com a saída de dois ícones como Luka Modrić e Toni Kroos.
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2. Arjen Robben
Arjen Robben teve a oportunidade de jogar sob o comando de Mourinho e Guardiola em momentos decisivos de sua carreira. No Chelsea, sob o comando de Mourinho (2004-2007), Robben conquistou dois títulos da Premier League, além da Copa da Liga e da Copa da Inglaterra. Mourinho elogiava abertamente Robben e costumava contar com ele para romper defesas sólidas.
A passagem de Robben pelo Chelsea foi marcada por um desempenho impressionante, embora as lesões tenham prejudicado a regularidade de seu desempenho. Em contrapartida, a passagem de Robben sob o comando de Guardiola no Bayern de Munique (2013-2016) mostrou sua evolução para se tornar um jogador mais completo.
O estilo de Guardiola, baseado na posse de bola, exigia mais disciplina tática e movimentação sem a bola do ponta holandês. Robben brilhou, contribuindo significativamente para o domínio do Bayern no cenário nacional e para sua chegada às fases finais da Liga dos Campeões.
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3. Kevin De Bruyne
A carreira de Kevin De Bruyne deu um salto qualitativo após se juntar a Pep Guardiola no Manchester City. No entanto, sua passagem pelo Chelsea sob o comando de Mourinho (2013) não foi bem-sucedida. De Bruyne teve poucas oportunidades sob o comando de Mourinho, que atribuiu o motivo à falta do esforço defensivo exigido. Como resultado, De Bruyne foi para o Wolfsburgo, onde se destacou como um dos melhores meias-atacantes da Europa. Quando De Bruyne se juntou a Guardiola no Manchester City, em 2016, atingiu o auge de seu potencial.
Guardiola deu a De Bruyne liberdade para comandar o ataque do City, e o belga respondeu com atuações brilhantes e consistentes, sendo eleito duas vezes o Melhor Jogador do Ano pela Associação dos Jogadores Profissionais. Sua criatividade, visão de jogo e passes foram decisivos para as conquistas do City no cenário nacional e europeu, comprovando que a filosofia de Guardiola se encaixava perfeitamente com seu estilo, até sua saída para o Napoli no verão de 2025.
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4. Samuel Eto’o
Samuel Eto’o obteve um sucesso estrondoso sob o comando de ambos os treinadores, mas em circunstâncias totalmente diferentes. No Barcelona, Eto’o desempenhou um papel fundamental na conquista da tríplice coroa histórica por Guardiola em 2009. Apesar de seu impressionante histórico de gols, incluindo um gol na final da Liga dos Campeões, Guardiola insistiu em sua saída devido a divergências táticas. No entanto, o sucesso de Eto’o sob o comando de Pep consolidou seu lugar entre as lendas do Barcelona.
Em contrapartida, o Inter de Milão, comandado por Mourinho, tornou-se o lugar ideal para Eto’o em 2009. Mourinho reformulou o estilo de jogo de Eto’o, utilizando-o frequentemente em funções defensivas, especialmente na famosa campanha da Liga dos Campeões de 2010, quando o Inter eliminou o Barcelona comandado por Guardiola. A habilidade e o espírito de sacrifício de Eto’o, sob o comando de Mourinho, levaram o Inter a conquistar uma tríplice coroa histórica, demonstrando sua capacidade de brilhar em diversas formações táticas.
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5. Chabi Alonso
Xabi Alonso é um exemplo raro de jogador que se destacou tanto no estilo de contra-ataque de Mourinho no Real Madrid quanto no estilo baseado na posse de bola de Guardiola no Bayern de Munique. Mourinho confiou amplamente na inteligência de Alonso e em seus passes longos para a rápida transição da defesa para o ataque. Seu papel como meia-armador recuado foi decisivo na conquista do título da La Liga pelo Real Madrid em 2012, quando o time quebrou vários recordes de número de gols marcados.
Por outro lado, sob o comando de Guardiola no Bayern de Munique, Alonso adaptou seu estilo de jogo ao complexo sistema de posicionamento imposto por Pep. Ele se tornou uma espécie de líder do meio-campo, controlando o ritmo da partida e proporcionando uma base sólida para o ataque do Bayern.
Apesar das diferenças de estilo entre os treinadores, Alonso conseguiu fazer a transição com facilidade, demonstrando sua inteligência tática e capacidade de adaptação.
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6. Zlatan Ibrahimović
A passagem de Zlatan pelo Barcelona sob o comando de Guardiola (2009-2010) foi marcada por tensões. Apesar de ter marcado 21 gols em sua primeira temporada, Ibrahimović discordou de Guardiola quanto às funções táticas, e a relação entre os dois deteriorou-se rapidamente. Posteriormente, Ibrahimović criticou Guardiola por não ter aproveitado ao máximo seus pontos fortes, o que levou à sua rápida saída do Camp Nou.
Com Mourinho, Ibrahimović encontrou um técnico que valorizava sua personalidade e seu estilo. Juntos, eles alcançaram grande sucesso no Inter de Milão e no Manchester United. No Inter, ele conquistou vários títulos nacionais; no United, venceu a Liga Europa e a Copa da Liga Inglesa.
Ibrahimović costuma falar com admiração sobre Mourinho, elogiando-o por criar um ambiente ideal para que ele brilhasse.
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7. Cesc Fàbregas
Em Barcelona, sob o comando de Guardiola (2011-2014), Fábregas atuou em várias posições, desde meio-campista ofensivo até atacante falso. A flexibilidade tática de Guardiola permitiu que Fábregas se destacasse, embora muitas vezes fosse ofuscado pelo brilho de Xavi e Iniesta no meio-campo
Sua passagem pelo Chelsea, sob o comando de Mourinho (2014-2015), foi mais marcante. Mourinho escalou Fàbregas na posição de volante recuado, onde a precisão de seus passes e sua criatividade tiveram um papel decisivo na conquista do título da Premier League pelo Chelsea em 2015. Fàbregas deu vários passes decisivos para Diego Costa, demonstrando sua capacidade de se adaptar ao estilo prático e eficaz de Mourinho.
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Outros nomes entre o Special One e o Filósofo
Além disso, o clube de Mourinho/Guardiola conta com vários outros jogadores cuja influência variou, como:
Pedro: um dos soldados desconhecidos de Guardiola no Barcelona, ele se destacou no sistema de pressão coletiva e marcou na final da Liga dos Campeões de 2011, antes de desempenhar um papel tático importante com Mourinho no Chelsea.
Alexis Sánchez: se beneficiou do estilo de Guardiola, baseado na pressão e nos movimentos rápidos no Barcelona, enquanto Mourinho contou com ele no Manchester United como fonte de criatividade e trabalho físico, apesar da queda em seus números.
Claudio Pizarro: Foi uma peça experiente e influente com Guardiola no Bayern de Munique, enquanto sua breve passagem com Mourinho no Chelsea não deu certo devido à dificuldade de adaptação ao ambiente da Premier League.
Eidar Gudjohnsen: Desempenhou um papel importante na histórica dobradinha do Chelsea com Mourinho graças à sua versatilidade ofensiva, passando depois a ser um jogador de apoio no Barcelona de Guardiola durante o período de domínio europeu.
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Maxwell: lateral taticamente inteligente que contribuiu para a conquista dos títulos nacionais do Inter com Mourinho, antes de se tornar uma opção confiável no esquema de Guardiola e disputar a Liga dos Campeões de 2011.
Nathan Aké: não teve oportunidades reais com Mourinho no Chelsea, mas, sob o comando de Guardiola, tornou-se um dos pilares da defesa do Manchester City, campeão da histórica tríplice coroa.
Pierre-Emile Højbjerg: Aprendeu os fundamentos do futebol de combinação com Guardiola no Bayern, antes de se tornar o meio-campista preferido de Mourinho no Tottenham, graças à sua disciplina e força mental.
Bastian Schweinsteiger: continuou sendo um líder influente no meio-campo do Bayern durante a era de Guardiola, enquanto as lesões limitaram seu impacto com Mourinho no Manchester United, apesar de sua grande importância dentro da equipe, e o desentendimento entre os dois levou à sua saída de Old Trafford.
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