Benfica x Sporting: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da final da Taça de Portugal

Encarnados buscam a redenção da temporada, enquanto os leões sonham com a dobradinha; veja como acompanhar

Benfica e Sporting se enfrentam neste domingo (25), às 13h15 (horário de Brasília), em duelo que vale o título da Taça de Portugal. O jogo acontece no Estádio Nacional do Jamor, e possui transmissão ao vivo do Nsports, no YouTube e na TV fechada. Em Portugal, a transmissão é por conta da RTP 1 e da Spot tv 1. (veja a programação completa de futebol aqui).

Benfica chega ao Jamor com a missão de salvar a temporada — e talvez o futuro de seu técnico. Depois de iniciar 2024 embalado, com uma sequência de nove vitórias e o título da Taça da Liga conquistado justamente sobre o Sporting, os encarnados perderam fôlego na reta final da Primeira Liga, o Campeonato Português, terminando dois pontos atrás do rival. A Taça de Portugal, portanto, é símbolo de redenção e possível última dança de nomes como Di María. Invicto contra o Sporting no tempo regulamentar desde 2022, mas sem vencer o clássico no tempo normal há seis jogos, o Benfica aposta na força coletiva para voltar a erguer a taça que não conquista desde 2016/17.

Sporting chega leve, confiante e com o moral nas alturas após conquistar o bicampeonato português — feito que não acontecia desde os anos 1950. Agora, os leões miram algo ainda mais raro: a dobradinha, que não conquistam desde 2001/02. Com 17 jogos de invencibilidade e 12 vitórias no período, o time de Rúben Amorim (ou melhor, de Rui Borges, na competição) tenta coroar uma temporada memorável diante do arquirrival. A força ofensiva liderada por Gyökeres — autor de impressionantes 53 gols na temporada — dá ao Sporting a chance de encerrar a temporada com chave de ouro, mesmo que a “ressaca” do título ainda paire no ar.