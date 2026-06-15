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Gianluca Minchiotti

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Bélgica, Lukaku impressiona: entra em campo e, logo na primeira jogada, provoca o gol contra do Egito

Bélgica
Bélgica x Egito
Egito
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R. Lukaku

O atacante do Napoli entrou aos 66 minutos e, logo em seguida, sua equipe marcou, graças a um gol contra

Incrível Romelu Lukaku: entra em campo aos 66 minutosda partida entre Bélgica e Egito, com o placar em 1 a 0 para a seleção africana, e participa ativamente, poucos segundos depois, do gol de empate da sua seleção: cruzamento de Tielemans e Hany, tentando antecipar Lukaku, e em contato físico com ele, manda a bola para o próprio gol, marcando um autogol espetacular.


O gol do Egito havia sido marcado por Ashour aos 19 minutos. Aos 66, Lukaku teve uma grande chance de cabeça: o atacante subiu bem no meio da área, bastante livre da marcação, mas acertou mal a bola, que saiu por cima.


  • Na temporada 2025-26, Lukaku disputou apenas 7 partidas, marcando um gol, com a camisa do Napoli, clube que provavelmente deixará durante a janela de transferências de verão. O belga, nascido em 1993, tem contrato com o clube napolitano até 30 de junho de 2027.

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