Batalha de gigantes em Flamengo x Atlético-MG - quem é mais decisivo entre Hulk, Arrascaeta, Gabigol ou Bruno Henrique

Copa do Brasil

A final da Copa do Brasil de 2024 marca mais um capítulo na história dos clubes e de seus principais protagonistas

A final da Copa do Brasil de 2024 colocará Atlético-MG e Flamengo frente a frente na disputa pelo título. Duas camisas gigantes em campo, muita história envolvida. E que também é destaque pela qualidade dos jogadores, os protagonistas do duelo. As últimas temporadas mostram que rubro-negros e alvinegros possuem os craques mais decisivos dos últimos anos de futebol brasileiro.

O Flamengo ainda confia nos heróis de sua “Geração 2019”: Gabigol, ainda que buscando reencontrar a velha forma, tem longo histórico de gols em finais; Giorgian De Arrascaeta e Bruno Henrique não ficam muito atrás. Já o Atlético-MG tem um ídolo que é literalmente um super-herói: Hulk.

Evidente que existem outros respeitáveis candidatos a colocarem seus nomes na história desta Copa do Brasil, especialmente o meio-campista Gerson ou o atacante Paulinho (que vem jogando muita bola pelo Galo, mas ainda precisa de um título para cravar sua vaga entre os grandes ídolos do clube). Mas a expectativa que cerca os protagonistas costuma ser diferente. Faz parte do show. E qual deles é o mais decisivo? É o que buscamos responder enquanto a bola não rola entre Galo e Flamengo.