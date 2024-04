Os bastidores da tentativa de contratação do técnico Artur Jorge pelo Botafogo

Treinador de 52 anos está no Braga desde a temporada 2017/2018 e pode deixar Portugal para defender o clube de General Severiano

O Botafogo encontra dificuldades para acertar a contratação do técnico Artur Jorge, hoje no Braga, de Portugal. Os cariocas tinham tudo certo para anunciar o treinador português nesta semana, mas o clube lusitano segura as tratativas, como soube a GOAL.

Os cariocas alinharam o pagamento de € 2 milhões (R$ 10,88 milhões na cotação atual) para a quebra do contrato do técnico de 52 anos com o clube português, o qual ele defende desde 2017/2018. Os brasileiros se dipõem a pagar o valor à vista.

O problema é que o Braga não pretende liberá-lo neste momento. Não há interesse dos portugueses em negociá-lo, sobretudo pelo que o clube vive no futebol europeu. A equipe ocupa a quarta posição da Liga Portuguesa, com 56 pontos, e ainda sonha com uma vaga na Europa League.

