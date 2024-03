Os bastidores do empréstimo de Luan, do São Paulo, ao Vitória

Meio-campista de 24 anos vai assinar contrato de empréstimo com o clube baiano até dezembro de 2024

O Vitória encaminhou um acordo pela contratação de Luan, volante do São Paulo, no mercado da bola. O meio-campista chegará ao Barradão por empréstimo até dezembro de 2024 e não haverá opção de compra no contrato, como soube a GOAL.

As tratativas foram conduzidas pelo empresário André Cury, que passou a agenciar o volante de 24 anos no mercado da bola. A saída do jogador ocorre devido à pouca utilização no time comandado por Thiago Carpini.

A última aparição de Luan foi em setembro do ano passado, quando o São Paulo ainda era comandado pelo técnico Dorival Júnior. Ele entrou em campo na 22ª rodada do Brasileirão, no triunfo por 2 a 1 sobre o Coritiba, no dia 27 daquele mês.

