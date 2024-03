Os bastidores da decisão de Galeno pela seleção brasileira

Atacante de 26 anos foi o escolhido de Dorival Júnior para a vaga de Gabriel Martinelli e deu prioridade ao Brasil

Com dupla nacionalidade, Galeno foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a seleção brasileira nos amistosos diante de Espanha e Inglaterra. O atacante, no entanto, ainda aguardava um contato de Portugal para definir qual país representaria.

O jogador, conforme trouxe à GOAL, tinha como prioridade defender o Brasil, mas não descartava a seleção portuguesa. Nesta semana, o técnico de Portugal, Roberto Martínez, conversou com o atacante, e disse que o convocaria. No final do bate-papo, no entanto, Galeno avisou que iria defender o Brasil.