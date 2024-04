Os bastidores da contratação de Felipe Anderson pelo Palmeiras

Visibilidade e fator Abel Ferreira foram decisivos na escolha do meio-campista de 31 anos

O Palmeiras surpreendeu a todos ao anunciar a contratação do meia Felipe Anderson, da Lazio. O jogador teve proposta para estender o contrato com o atual clube além de um forte interesse da Juventus, mas optou por voltar ao Brasil e vai ser reforço do time de Abel Ferreira a partir de julho, quando encerra seu contrato com os italianos.

Segundo soube a GOAL, Felipe Anderson decidiu voltar ao futebol brasileiro por entender que aqui terá mais visibilidade para disputar espaço na seleção brasileira. Na avaliação do próprio atleta, ele vem de boas temporadas no futebol europeu, mas não vinha sendo lembrado. Também pesou o fato do Palmeiras já ter vaga garantida no Mundial de Clubes de 2025, nos Estados Unidos, competição que atrai o meio-campista.