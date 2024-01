Jogador aceitou proposta para ser o novo jogador do Tricolor das Laranjeiras

O Fluminense fechou a contratação do atacante Douglas Costa. A informação foi trazida inicialmente pelo GE e confirmada pela GOAL. O jogador assina um contrato de um ano e meio e foi um pedido especial do técnico Fernando Diniz.

Douglas Costa estava perto de um acerto com o Samsunspor da Turquia, mas optou pelo Fluminense após conversas com Fernando Diniz e Fred, diretor esportivo do clube.