Barrado! Raphinha fica fora da seleção masculina do Fifa The Best 2025; PSG domina a escalação ideal

Raphinha vive uma das melhores fases da carreira. Seja com a camisa do Barcelona ou da seleção brasileira, o atacante se firmou como um dos pontas mais decisivos do futebol mundial na última temporada.

Sob o comando de Hansi Flick, o brasileiro virou peça-chave no Barça e foi eleito Jogador da Temporada de LaLiga. Dentro de campo, assumiu o protagonismo ofensivo da equipe e passou a decidir jogos com frequência.

Na Champions League, o impacto foi ainda maior. Raphinha terminou como artilheiro do torneio, com 13 gols, e também liderou o ranking de assistências, com nove passes decisivos. Ao todo, foram 22 participações diretas em gols, número que iguala um recorde histórico de Cristiano Ronaldo em uma única edição do torneio continental.