Barrado! Raphinha fica fora da seleção masculina do Fifa The Best 2025; PSG domina a escalação ideal
Estrela do Barça ignorada nos prêmios da FIFA
Raphinha vive uma das melhores fases da carreira. Seja com a camisa do Barcelona ou da seleção brasileira, o atacante se firmou como um dos pontas mais decisivos do futebol mundial na última temporada.
Sob o comando de Hansi Flick, o brasileiro virou peça-chave no Barça e foi eleito Jogador da Temporada de LaLiga. Dentro de campo, assumiu o protagonismo ofensivo da equipe e passou a decidir jogos com frequência.
Na Champions League, o impacto foi ainda maior. Raphinha terminou como artilheiro do torneio, com 13 gols, e também liderou o ranking de assistências, com nove passes decisivos. Ao todo, foram 22 participações diretas em gols, número que iguala um recorde histórico de Cristiano Ronaldo em uma única edição do torneio continental.
- Getty Images Sport
Protagonismo também com a camisa da seleção brasileira
Pela seleção brasileira, Raphinha manteve o alto nível. Ele marcou gols importantes na Copa América de 2024 e tem sido titular frequente nas Eliminatórias da Copa do Mundo, contribuindo com gols e assistências decisivas.
O desempenho consistente consolidou sua posição entre os principais nomes do elenco e reforçou seu status como uma das principais armas ofensivas do Brasil rumo a 2026.
Quem entrou no Best XI da FIFA?
A seleção ideal da Fifa reuniu nomes consagrados e jovens talentos que marcaram a temporada europeia. Na defesa, o destaque ficou para Virgil van Dijk, líder do Liverpool, ao lado de Achraf Hakimi, Nuno Mendes e William Pacho, reforço do PSG após se destacar pelo Eintracht Frankfurt.
No gol, Gianluigi Donnarumma garantiu vaga após um ano sólido no futebol europeu. Já no meio-campo, a lista contou com Jude Bellingham, do Real Madrid, e Pedri, do Barcelona, além de Cole Palmer, do Chelsea, e Vitinha, do PSG.
No ataque, a Fifa escolheu Ousmane Dembélé, eleito o melhor jogador do mundo, e Lamine Yamal, joia de apenas 18 anos do Barça, uma das grandes revelações da temporada.
Mesmo tendo entrado na lista inicial de 26 nomes, Raphinha não recebeu votos suficientes para figurar entre os 11 finais.
- Getty Images Sport
Os votos que reconheceram Raphinha
Apesar de ter ficado fora do Best XI, Raphinha não passou despercebido na votação do The Best. Ao todo, 17 votantes apontaram o brasileiro como o melhor jogador do mundo na temporada.
Entre os que votaram no camisa 11 do Barcelona estão capitães de seleções, técnicos e jornalistas de países fora do eixo tradicional do futebol europeu, como Gibraltar, Uganda, Sri Lanka, Canadá, Armênia, Argélia e Tonga.
Confira a lista dos nomes que votaram em Raphinha no The Best Fifa:
- Graeme Torrilla - capitão de Gibraltar
- Elie Nelson Jr Sopha - capitão de Seychelles
- Hemaloto Polovili- capitão de Tonga
- Aucho Khalid - capitão de Uganda
- Eldor Shomurodov - capitão do Uzbequistão
- Marvic Bermudez - técnico de Aruba
- Darussalam Fabio Joaquim Maciel Da Silva - técnico de Brunei
- Koji Gyotoku, técnico de Camboja
- Jesse Marsch, técnico do Canadá
- Eloge Enza-Yamissi - técnico da República Centro-Africana
- Abdullah Almutairi - técnico do Sri Lanka
- Mohammed Rachid Belarbi - representante de mídia da Argélia
- Robert Gasparyan - representante de mídia da Armênia
- Michel Tobo - representante de mídia da República Democrática do Congo
- Arshed Alsaedi - representante de mídia do Iraque
- Justin Akauola - representante de mídia de Tonga
- Alexander Vershinin - representante de mídia do Turcomenistão
Como é escolhido a seleção masculina da Fifa?
A Fifa monta a lista a partir de indicações feitas por especialistas do futebol. A escolha final envolve um sistema de votação combinado, com participação de técnicos, capitães de seleções, jornalistas e torcedores cadastrados no site oficial da entidade.
Os votos do público e do painel especializado têm peso igual, e os jogadores recebem pontos conforme a posição em que são votados. O vencedor do prêmio de Melhor Jogador do Mundo entra automaticamente no time ideal.