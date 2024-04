Barcelona precisa de dinheiro, mas vender Lamine Yamal seria por em risco o futuro do clube

O PSG ofereceu 200 milhões de euros pela joia, mas, embora os problemas financeiros, é obrigação do Barça manter Yamal na Catalunha

Acabaram as opções de Joan Laporta. O presidente do Barcelona mexeu nas finanças do clube por anos, investindo aqui, fazendo acordos ali, e, agora, com as possibilidades do que fazer para melhorar o futuro da instituição praticamente esgotadas, mesmo assim os catalães seguem com problemas financeiros.

Com a próxima janela de transferências se aproximando, o Barça precisará vender jogadores e fazer negócios para equilibrar as contas, que, atualmente, estão em baixa. No entanto, Laporta não ficará satisfeito sem fazer algo que gere resultados. O presidente vai querer melhorar o plantel, e ele certamente precisará fazer isso, levando em conta os planos que o Real Madrid está visando para o próximo ano.

Existem alguns candidatos mais certos para o Barça dispensar, mas a maioria daqueles que o clube está disposto a vender provavelmente não renderá grandes quantias. No entanto, o jogador que mais poderia render é Lamine Yamal, e o Paris Saint-Germain ofereceu pagar €200 milhões (R$1,08 bilhão) para incluir o prodígio em seu projeto de um novo time pós-Kylian Mbappé.

Independentemente dos números envolvidos, vender Yamal deve estar fora de cogitação quando se trata das opções do Barça nesta próxima janela. O jogador de 16 anos deve ser o futuro do clube, sendo uma das poucas razões para se animar em meio a uma campanha fraca nesta temporada. Ele é um jogador impecável, e alguém que a Catalunha não pode perder de forma alguma.