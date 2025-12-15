Barcelona e Manchester City em alerta! Denzel Dumfries "ativa" cláusula de rescisão mais barata após dispensar Jorge Mendes como empresário

No entanto, o cenário imediato está um pouco ofuscado por preocupações com aptidão física. Dumfries está atualmente afastado devido a uma lesão muscular, o que esfriou um pouco a perspectiva de uma saída em janeiro. A Inter, por sua vez, está focada em sua recuperação, esperando tê-lo de volta à plena forma para o período pós-Natal.

A hierarquia do clube estaria resignada à possibilidade de perdê-lo. Eles estão cientes de que a cláusula de rescisão tira a decisão de suas mãos. Se o jogador e seus novos representantes concordarem em termos pessoais com um comprador disposto a pagar os € 25 milhões, os Nerazzurri estarão impotentes para detê-lo.

Por agora, o foco é a reabilitação. Dumfries está trabalhando separadamente do grupo principal em Appiano Gentile, visando retornar ao campo antes do final do ano. Mas, em segundo plano, o processo para uma saída ao final da temporada está ganhando força. Ao dispensar Jorge Mendes, o jogador holandês abriu caminho para uma nova estratégia de negociação. Com uma etiqueta de preço reduzida sobre sua cabeça e dois dos maiores clubes da Europa precisando de reforços na direita, o ala está se preparando para ser um dos nomes mais comentados da próxima janela de meio de ano.