Barcelona e Manchester City em alerta! Denzel Dumfries "ativa" cláusula de rescisão mais barata após dispensar Jorge Mendes como empresário
Dumfries muda de agente
O mercado de transferências pode ter um grande jogador disponível após os desenvolvimentos em Milão. Dumfries, o holandês que tem sido peça chave na ala direita da Inter de Milão, teria decidido romper laços com sua agência. De acordo com La Gazzetta dello Sport, o defensor optou por encerrar seu relacionamento profissional com a agência Gestifute de Mendes, escolhendo seguir um caminho diferente em relação à gestão de sua carreira.
Esta decisão está sendo vista em toda a Europa como um claro sinal de intenção. Historicamente, jogadores muitas vezes mudam de representação quando estão buscando uma transferência ou desejando facilitar uma movimentação específica que seus agentes atuais não conseguiram concretizar. Para Dumfries, que há muito tempo tem sido associado a uma transferência para a Premier League ou La Liga, assumir o controle de seu futuro sugere que ele está se preparando para uma saída do San Siro no final da temporada atual.
- Getty Images Sport
A cláusula de recisão
O aspecto mais intrigante deste desenvolvimento para potenciais interessados é o detalhe contratual que ressurgiu juntamente com a troca de agente. O relatório do veículo italiano relata que uma cláusula de rescisão específica no contrato está programada para se tornar ativa novamente durante um período limitado em julho. Enquanto as cláusulas de rescisão no futebol moderno geralmente são fixadas em valores astronômicos para desencorajar compradores, esta cláusula está supostamente fixada em acessíveis € 25 milhões.
Para um lateral com experiência em finais da Liga dos Campeões e um histórico comprovado na Série A, esse valor representa uma oportunidade significativa de mercado. Em uma era em que laterais podem custar taxas muito maiores, garantir um titular com o perfil físico de Dumfries por menos da metade desse valor é visto como uma rara pechincha. Esta cláusula foi supostamente negociada durante suas últimas conversas de renovação para garantir que, caso ele quisesse sair, não fosse impedido por um preço elevado, enquanto a Inter ainda garantiria um lucro sobre seu investimento inicial.
Barcelona e City de olho no jogador
Esse desenvolvimento despertou notavelmente o interesse de Barcelona e Manchester City. Os gigantes catalães têm um interesse de longa data no holandês. Com suas conhecidas restrições financeiras ainda desempenhando um papel importante em sua estratégia de recrutamento, uma taxa fixa e de baixo custo para um jogador de alto calibre se encaixa perfeitamente no perfil de contratações do clube.
Enquanto isso, o City está considerando a reestruturação a longo prazo de sua defesa. Ainda buscando um herdeiro permanente para Kyle Walker após sua saída, os campeões da Premier League estão vasculhando o mercado em busca de um operador experiente que possa se integrar à equipe imediatamente. Pep Guardiola valoriza o atletismo e a capacidade de chegar na área, e Dumfries parece se encaixar no perfil. O fato de não ser necessária uma negociação com a Inter - apenas o acionamento da cláusula - agrada ao desejo do City por negócios limpos e rápidos.
- Getty Images Sport
Problemas de lesão e posição da Inter de Milão
No entanto, o cenário imediato está um pouco ofuscado por preocupações com aptidão física. Dumfries está atualmente afastado devido a uma lesão muscular, o que esfriou um pouco a perspectiva de uma saída em janeiro. A Inter, por sua vez, está focada em sua recuperação, esperando tê-lo de volta à plena forma para o período pós-Natal.
A hierarquia do clube estaria resignada à possibilidade de perdê-lo. Eles estão cientes de que a cláusula de rescisão tira a decisão de suas mãos. Se o jogador e seus novos representantes concordarem em termos pessoais com um comprador disposto a pagar os € 25 milhões, os Nerazzurri estarão impotentes para detê-lo.
Por agora, o foco é a reabilitação. Dumfries está trabalhando separadamente do grupo principal em Appiano Gentile, visando retornar ao campo antes do final do ano. Mas, em segundo plano, o processo para uma saída ao final da temporada está ganhando força. Ao dispensar Jorge Mendes, o jogador holandês abriu caminho para uma nova estratégia de negociação. Com uma etiqueta de preço reduzida sobre sua cabeça e dois dos maiores clubes da Europa precisando de reforços na direita, o ala está se preparando para ser um dos nomes mais comentados da próxima janela de meio de ano.