Barcelona inicia negociações por destaque do Borussia Dortmund para se proteger de assédio do Manchester City

Diferente de outros alvos mais caros, Ryerson aparece como uma alternativa financeiramente viável. O lateral tem contrato com o Dortmund até 2028, mas não possui uma multa considerada fora da realidade do mercado.

Apesar da resistência do clube alemão em liberar um jogador importante — peça-chave na campanha até a final da Champions league em 2023/24 —, a chance de atuar pelo Barcelona e trabalhar com Flick pode pesar na decisão do atleta.

Outro ponto positivo é a versatilidade: Ryerson já atuou diversas vezes como lateral-esquerdo, o que permitiria ao treinador cobrir duas posições com uma única contratação.

Segundo a Sky Sport, ainda não há proposta oficial, mas o interesse é real. Com a janela de janeiro se aproximando, resta saber se o Barcelona vai avançar agora ou deixar a negociação para o meio do ano.