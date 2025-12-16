+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Barcelona inicia negociações por destaque do Borussia Dortmund para se proteger de assédio do Manchester City

O Barcelona já começa a se movimentar no mercado e colocou Julian Ryerson, defensor do Borussia Dortmund, no radar como um alvo inesperado para reforçar a defesa. O clube catalão monitora opções para o setor diante do receio de perder Jules Koundé, que desperta interesse do Manchester City. Com isso, o técnico Hansi Flick avalia alternativas para a lateral direita e vê em Ryerson um possível plano B, caso o francês deixe o Camp Nou. O norueguês vem se destacando no Dortmund pela regularidade e versatilidade defensiva, características que agradam à comissão técnica blaugrana.

  • Catalães de olho em solução na Bundesliga

    O Barcelona passou a observar com atenção o mercado alemão em busca de reforços defensivos. O nome da vez é o do lateral Julian Ryerson, do Borussia Dortmund, que surge como uma opção surpresa para fortalecer o elenco comandado por Hansi Flick.

    De acordo com a Sky Sport, o jogador de 28 anos entrou na lista de alvos do clube catalão, que já fez contatos iniciais com seus representantes para entender a possibilidade de uma transferência. Flick, que conhece bem a Bundesliga, vê com bons olhos o perfil do norueguês, conhecido pela regularidade e pela intensidade em campo.

    Flick busca confiabilidade

    Internamente, o Barcelona valoriza o estilo de Ryerson. Desde que chegou ao Dortmund, em janeiro de 2023, vindo do Union Berlin, o lateral se firmou como titular e ganhou o carinho da torcida no Signal Iduna Park.

    Ryerson se destaca pela força física, disciplina tática e entrega constante, características que agradam muito a Flick. Mesmo sem o mesmo brilho ofensivo de outros laterais que já passaram pelo clube, sua consistência defensiva e a capacidade de atuar pelos dois lados da defesa pesam a favor.

  • O dilema Koundé

    A busca por um lateral-direito ganhou força por causa da situação de Jules Koundé. Apesar de atuar bem pela direita, o francês prefere jogar como zagueiro. Além disso, seu nome voltou a circular no radar do Manchester City, o que aumentou o sinal de alerta no Camp Nou.

    Mesmo após renovar contrato, uma eventual proposta pode ser considerada, especialmente por causa das dificuldades financeiras do clube. Por isso, Flick quer uma opção experiente para dividir minutos ou assumir a posição caso seja necessário.

    Uma opção econômica

    Diferente de outros alvos mais caros, Ryerson aparece como uma alternativa financeiramente viável. O lateral tem contrato com o Dortmund até 2028, mas não possui uma multa considerada fora da realidade do mercado.

    Apesar da resistência do clube alemão em liberar um jogador importante — peça-chave na campanha até a final da Champions league em 2023/24 —, a chance de atuar pelo Barcelona e trabalhar com Flick pode pesar na decisão do atleta.

    Outro ponto positivo é a versatilidade: Ryerson já atuou diversas vezes como lateral-esquerdo, o que permitiria ao treinador cobrir duas posições com uma única contratação.

    Segundo a Sky Sport, ainda não há proposta oficial, mas o interesse é real. Com a janela de janeiro se aproximando, resta saber se o Barcelona vai avançar agora ou deixar a negociação para o meio do ano.

