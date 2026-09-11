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Balanço da rodada dos gigantes: números históricos de Mbappé, Yamal e Haaland, e feito raro do Bayern

Especiais e Opinião
Real Madrid x Inter de Milão
Real Madrid
Inter de Milão
Liga dos Campeões
Barcelona x Feyenoord
Barcelona
Feyenoord
Bayern de Munique x Bodo/Glimt
Bayern de Munique
Bodo/Glimt
PSG x Slovan Bratislava
PSG
Slovan Bratislava
Porto x Manchester City
Porto
Manchester City
Liverpool x Atlético de Madrid
Liverpool
Atlético de Madrid
K. Mbappe
L. Yamal
E. Haaland
F. Torres
M. Llorente
Espanha
Itália
Países Baixos
Alemanha
Noruega
França
Eslováquia
Portugal
England

Principais estatísticas da rodada de abertura da Liga dos Campeões: entre o brilho de Torres e a especialidade de Llorente

A primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2026-2027 teve um início forte, depois que as partidas foram marcadas por gols, resultados expressivos e recordes, com destaque para as atuações de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise e Harry Kane.

O Paris Saint-Germain conquistou a maior vitória da rodada ao atropelar o Slovan Bratislava por 6 a 1, enquanto Bayern de Munique, Barcelona e Manchester United iniciaram sua caminhada com vitórias expressivas. O Arsenal também superou o Napoli por 1 a 0, e o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1.

O Real Madrid venceu com dificuldade a Inter de Milão por 2 a 1, enquanto o Manchester City voltou com uma vitória por 2 a 0 do estádio do Porto.

A seguir, apresentamos os principais números e estatísticas da primeira rodada, de acordo com a rede ESPN.

  • Mbappé iguala Raúl

    Kylian Mbappé igualou a marca de 71 gols de Raúl, ocupando a quinta posição na lista dos maiores artilheiros da história da Liga dos Campeões da Europa, atrás de Cristiano Ronaldo, com 140 gols, Lionel Messi, com 129, Robert Lewandowski, com 109, e Karim Benzema, com 90.

    Vinícius Júnior registrou 9 recuperações de bola diante da Inter de Milão, o maior número dele em uma única partida na Liga dos Campeões. Trata-se também do maior número por um jogador do Real Madrid no setor ofensivo durante uma partida em casa na competição desde Gonzalo Higuaín, que teve 12 recuperações diante da Juventus em dezembro de 2008.

    Por sua vez, Thibaut Courtois se tornou o 56º jogador a atingir a marca de 100 participações na Liga dos Campeões da Europa.

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  • O contraste entre Mbappé e seu irmão

    Ethan Mbappé recebeu o primeiro cartão vermelho de sua carreira em todas as competições durante a derrota do Lille para o Real Betis, em apenas sua terceira aparição na Liga dos Campeões. Por outro lado, seu irmão Kylian Mbappé não recebeu nenhum cartão vermelho ao longo de 99 partidas na competição.

  • Bayern de Munique entra para a história

    O Bayern de Munique se tornou o segundo time na história da Liga dos Campeões da Europa a superar a marca de 900 gols, atrás apenas do Real Madrid, que marcou 1.139 gols. O Barcelona aparece em terceiro, com 767 gols, e o Manchester United em quarto, com 549 gols.

    Michael Olise participou de 34 gols ao longo do ano de 2026 em todas as competições, com 17 gols e 17 assistências. Entre os jogadores das cinco grandes ligas europeias, ele só é superado por seu companheiro Harry Kane, que participou de 39 gols, com 34 gols e 5 assistências.

    O astro francês disputou a quarta partida de sua carreira na Liga dos Campeões da Europa em que participou de 3 gols ou mais, igualando o número de Raphinha como o jogador que mais vezes alcançou esse feito desde sua estreia na competição, em setembro de 2024.

    Já Harry Kane marcou em 8 partidas consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, com um total de 10 gols. Ele precisa marcar em mais uma partida para igualar a maior sequência de um jogador do Bayern de Munique, registrada por Robert Lewandowski, que marcou em 9 partidas consecutivas por duas vezes entre os anos de 2019 e 2021. Já a maior sequência da história da competição pertence a Cristiano Ronaldo, que marcou em 11 partidas consecutivas entre 2017 e 2018.

    Kane também lidera a lista dos jogadores com mais participações em gols na Liga dos Campeões nas três últimas temporadas, desde a temporada 2024-2025, com 31 participações, sendo 26 gols e 5 assistências, superando por 3 participações seus concorrentes mais próximos, Ousmane Dembélé e Raphinha, cada um com 28 participações.

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  • FC Porto v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Haaland iguala Agüero

    Erling Haaland marcou 59 gols em 59 partidas na Liga dos Campeões da Europa, tornando-se o jogador com a melhor média de gols na história da competição, com um gol por jogo, entre os jogadores que disputaram ao menos 20 partidas.

    Haaland igualou o recorde de Sergio Agüero, tornando-se o maior artilheiro da história do Manchester City na Liga dos Campeões da Europa, com 36 gols pelo clube.

  • Yamal quebra recordes

    O Barcelona marcou 22 gols nas suas primeiras 5 partidas nesta temporada, o que representa o quarto melhor início goleador da história do clube e a sua melhor largada desde a temporada 1950-1951.

    Lamine Yamal quebrou o recorde de Lionel Messi e se tornou o jogador mais jovem da história do Barcelona a alcançar 100 participações em gols, aos 19 anos e 58 dias, contra os 22 anos de idade que Messi tinha ao atingir essa marca. Yamal soma atualmente 101 participações pelo clube, sendo 54 gols e 47 assistências.

    Yamal elevou seus números para 12 gols na Liga dos Campeões da Europa, ficando a apenas um gol de igualar a marca de Kylian Mbappé, de 13 gols, como o adolescente mais goleador da história da competição. Mas ele já conseguiu quebrar o recorde de Mbappé em termos de participações, ao chegar a 23 participações em gols, contra 20 do jogador francês.

    Raphinha se tornou o primeiro jogador do Barcelona no século XXI a marcar nas primeiras 5 partidas da equipe em uma mesma temporada.

  • Números do Manchester

    Bruno Fernandes marcou 23 gols e deu 21 assistências em competições europeias desde sua estreia pelo Manchester United em 2020, e nenhum outro meio-campista o supera no total de gols e assistências durante esse período.

    O Sabah se tornou o primeiro time na história da Liga dos Campeões da Europa a iniciar uma partida com uma escalação titular composta por 11 jogadores de 11 nacionalidades diferentes, em sua primeira participação na competição.

    Matheus Cunha se tornou o quarto brasileiro a marcar pelo Manchester United na Liga dos Campeões da Europa, depois de Anderson, Alex Telles e Casemiro. Além disso, seu primeiro gol na competição foi o de número 241 marcado por um jogador brasileiro diferente na história da Liga dos Campeões, e apenas a França supera o Brasil, com 242 artilheiros.

    Patrick Dorgu também se tornou o jogador mais jovem a dar uma assistência em sua estreia na Liga dos Campeões da Europa pelo Manchester United, desde Wayne Rooney, que conseguiu esse feito aos 18 anos em setembro de 2004.

  • Arsenal sem bolas paradas

     O Arsenal marcou 10 gols em suas primeiras 5 partidas nesta temporada, e nenhum deles veio de bola parada, um dado curioso depois de o time ter dependido bastante das bolas paradas em seus gols na temporada passada.

    David Raya manteve sua meta invicta em 54% das partidas que iniciou como titular na Liga dos Campeões da Europa, sendo 20 jogos de um total de 37, a maior porcentagem para qualquer goleiro na história da competição, entre os que atuaram como titulares em pelo menos 25 partidas.

    O Arsenal finalizou 26 vezes diante do Napoli, e sua média de gols esperados chegou a 4,05, sendo o maior número de finalizações e a maior média de gols esperados do time em uma partida da Liga dos Campeões da Europa desde a temporada 2010-2011.

    Além disso, Martin Ødegaard marcou em 4 de 5 partidas em todas as competições nesta temporada, depois de ter marcado apenas um gol em 36 jogos pelo clube na temporada passada.

  • Números do Liverpool

    Por sua vez, Andoni Iraola conquistou a primeira vitória de sua carreira diante de Diego Simeone em todas as competições, depois que seus confrontos anteriores contra ele haviam terminado com 3 derrotas e um empate.

    Marcos Llorente marcou 5 gols em 5 partidas contra o Liverpool, o mesmo número de gols que marcou em 54 partidas contra todos os seus demais adversários na Liga dos Campeões da Europa.

  • FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVAAFP

    Brilho de Paris

    O Paris Saint-Germain manteve o retrospecto invicto nas últimas 11 partidas pela Liga dos Campeões da Europa, ficando a apenas duas partidas de igualar a mais longa série da história do clube, que se estendeu entre outubro de 2012 e novembro de 2013.

    Ferran Torres se tornou o nono jogador espanhol a marcar um hat-trick na Liga dos Campeões da Europa, além de ser o primeiro jogador espanhol a marcar 3 gols ou mais em uma partida da competição por um time de fora do Campeonato Espanhol desde Lucas Pérez com o Arsenal diante do Basel em dezembro de 2016.

    Torres elevou sua marca para 21 gols na Liga dos Campeões da Europa, ultrapassando Luis Enrique (19 gols), Fernando Torres (20 gols) e Cesc Fàbregas (20 gols), tornando-se o quinto maior artilheiro espanhol da história da Liga dos Campeões/Copa da Europa. Raúl lidera a lista com 71 gols.

    Ousmane Dembélé chegou a 30 gols na Liga dos Campeões da Europa, ultrapassando David Trezeguet, tornando-se o quinto maior artilheiro francês da história da competição, atrás de Karim Benzema, com 90 gols, Kylian Mbappé, com 71, Thierry Henry, com 50, e Antoine Griezmann, com 44.

  • O retorno de Roma

    Bryan Cristante marcou o seu primeiro gol na Liga dos Campeões da Europa em sua 14ª partida na competição com Roma, Benfica e Milan. Seu gol foi também o primeiro da Roma na Liga dos Campeões desde o gol de Daniele De Rossi diante do Porto na partida de volta das oitavas de final da temporada 2018-2019, ou seja, após 2745 dias.

  • Números de Como

     O Como se tornou o segundo time do Campeonato Italiano a marcar 4 gols ou mais em sua estreia na Copa da Europa/Liga dos Campeões, depois da Sampdoria, que venceu o Rosenborg por 5 a 0 em setembro de 1991. Além disso, tornou-se o 12º time do Campeonato Italiano a marcar na Liga dos Campeões, dentre os 16 times italianos que participaram da competição.

    Já Nico Paz, aos 22 anos e dois dias, tornou-se o mais jovem jogador argentino a dar duas assistências ou mais em uma única partida da Liga dos Campeões desde Lionel Messi, em outubro de 2008, diante do Basel, quando tinha 21 anos e 120 dias.

  • O brilho de Pepê

    Ricardo Pepi, atacante do PSV Eindhoven, participou de 9 gols na Liga dos Campeões da Europa, com 6 gols e 3 assistências. Ele tem a melhor média de minutos por gol ou assistência na história da competição entre os jogadores que disputaram pelo menos 250 minutos, com uma participação a cada 49 minutos.

  • A tripla de Demirović

    Ermedin Demirović marcou o quinto hat-trick mais rápido na história da Liga dos Campeões da Europa, depois de balançar as redes por três vezes em 31 minutos e 21 segundos. Tornou-se também o segundo jogador da Bósnia e Herzegovina a marcar um hat-trick em uma partida da competição, depois de Edin Džeko, que fez três gols contra o Viktoria Plzeň em 2018, e o primeiro jogador na história do Stuttgart a marcar um hat-trick na Liga dos Campeões.

  • Suzuki faz história

    Zion Suzuki tornou-se o primeiro goleiro japonês a atuar na Liga dos Campeões da Europa, depois de ter sido também o primeiro goleiro japonês a aparecer na Premier League inglesa na atual temporada.

  • McGinn assume a liderança

    John McGinn elevou seu total para 12 gols com o Aston Villa em competições europeias, ultrapassando Ollie Watkins e tornando-se o maior artilheiro histórico do clube nos principais torneios europeus.