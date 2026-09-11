O Bayern de Munique se tornou o segundo time na história da Liga dos Campeões da Europa a superar a marca de 900 gols, atrás apenas do Real Madrid, que marcou 1.139 gols. O Barcelona aparece em terceiro, com 767 gols, e o Manchester United em quarto, com 549 gols.

Michael Olise participou de 34 gols ao longo do ano de 2026 em todas as competições, com 17 gols e 17 assistências. Entre os jogadores das cinco grandes ligas europeias, ele só é superado por seu companheiro Harry Kane, que participou de 39 gols, com 34 gols e 5 assistências.

O astro francês disputou a quarta partida de sua carreira na Liga dos Campeões da Europa em que participou de 3 gols ou mais, igualando o número de Raphinha como o jogador que mais vezes alcançou esse feito desde sua estreia na competição, em setembro de 2024.

Já Harry Kane marcou em 8 partidas consecutivas na Liga dos Campeões da Europa, com um total de 10 gols. Ele precisa marcar em mais uma partida para igualar a maior sequência de um jogador do Bayern de Munique, registrada por Robert Lewandowski, que marcou em 9 partidas consecutivas por duas vezes entre os anos de 2019 e 2021. Já a maior sequência da história da competição pertence a Cristiano Ronaldo, que marcou em 11 partidas consecutivas entre 2017 e 2018.

Kane também lidera a lista dos jogadores com mais participações em gols na Liga dos Campeões nas três últimas temporadas, desde a temporada 2024-2025, com 31 participações, sendo 26 gols e 5 assistências, superando por 3 participações seus concorrentes mais próximos, Ousmane Dembélé e Raphinha, cada um com 28 participações.