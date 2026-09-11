A primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa na temporada 2026-2027 teve um início forte, depois que as partidas foram marcadas por gols, resultados expressivos e recordes, com destaque para as atuações de Lamine Yamal, Erling Haaland, Michael Olise e Harry Kane.
O Paris Saint-Germain conquistou a maior vitória da rodada ao atropelar o Slovan Bratislava por 6 a 1, enquanto Bayern de Munique, Barcelona e Manchester United iniciaram sua caminhada com vitórias expressivas. O Arsenal também superou o Napoli por 1 a 0, e o Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1.
O Real Madrid venceu com dificuldade a Inter de Milão por 2 a 1, enquanto o Manchester City voltou com uma vitória por 2 a 0 do estádio do Porto.
A seguir, apresentamos os principais números e estatísticas da primeira rodada, de acordo com a rede ESPN.