Bahia x Fluminense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro Feminino 2025

Equipes entram em campo na manhã deste domingo pela sétima rodada da competição

Bahia e Fluminense medem forças neste domingo (27), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro Feminino 2025. A partida acontece no Estádio Jóia da Princesa, em Feira de Santana, e tem transmissão ao vivo da TV Bahêa, no YouTube (confira a programação completa de futebol aqui).

Fazendo um início de campanha irregular, o Bahia tenta firmar uma sequência positiva. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas, as Mulheres de Aço vêm de um revés na última rodada para o Palmeiras por 3 a 1.

O Fluminense realiza um campeonato ligeiramente melhor até aqui. São três vitórias, dois empates e uma derrota para as Guerreiras do Fluzão, que chegam para a partida embaladas por um triunfo fora de casa sobre o Sport por 2 a 0.