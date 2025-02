Ayden Heaven: o defensor que o Manchester United tirou do Arsenal e que pode redimir o clube pelo vacilo com Gerard Piqué

O zagueiro é o segundo jovem a trocar os Gunners pelos Red Devils como parte de uma estratégia intensa do United em contratar talentos promissores

Manchester United e Arsenal protagonizam uma das maiores rivalidades da Premier League, o Campeonato Inglês. Nos últimos anos, os Gunners levaram a melhor dentro de campo, mas os Red Devils têm vencido uma outra disputa: a briga pelos jovens talentos.

Após contratar Chido Obi-Martin em outubro, o United agora tirou do Arsenal o promissor zagueiro Ayden Heaven. O clube busca um defensor canhoto para disputar posição com Lisandro Martínez e encontrou uma solução acessível no jovem de 18 anos.

O United é reconhecido por formar e promover jogadores, participando atletas da base em todas as partidas oficiais desde 1937. Agora, a estratégia inclui uma busca intensa por promessas europeias, tanto para fortalecer o elenco de Rúben Amorim quanto para valorizar ativos para o futuro.

A GOAL apresenta Ayden Heaven, defensor da seleção sub-18 da Inglaterra, que superou diversas rejeições antes de chegar a Old Trafford...