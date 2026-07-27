Aviso indireto a Ronaldo: terá Jesus a coragem de fazer o que todos evitaram?

Após a nomeação de Jorge Jesus como novo selecionador de Portugal, o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, previu a forma como o experiente treinador irá lidar com a lenda Cristiano Ronaldo no período que se avizinha.

Ronaldo terminou o Mundial de 2026 com uma enorme desilusão sob o comando do técnico Roberto Martínez, uma vez que a sua seleção não conseguiu ultrapassar o obstáculo da Espanha nos oitavos de final.

Desde o início da competição, Martínez defendeu muitas vezes a estrela do Al-Nassr, na sequência de uma ampla polémica e de duras críticas ao seu papel na seleção, bem como de dúvidas sobre a sua permanência no onze titular, com o avançar da idade e a quebra física.

Perante a incerteza quanto ao futuro do "Dom" ao serviço da seleção, chegou-lhe um aviso indireto de Vieira, amigo próximo de Jesus, que trabalhou de perto com ele durante o período em que ambos estiveram no estádio da Luz.