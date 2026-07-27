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Aviso indireto a Ronaldo: terá Jesus a coragem de fazer o que todos evitaram?

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Lenda de Portugal perante uma nova realidade

Após a nomeação de Jorge Jesus como novo selecionador de Portugal, o antigo presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, previu a forma como o experiente treinador irá lidar com a lenda Cristiano Ronaldo no período que se avizinha.

Ronaldo terminou o Mundial de 2026 com uma enorme desilusão sob o comando do técnico Roberto Martínez, uma vez que a sua seleção não conseguiu ultrapassar o obstáculo da Espanha nos oitavos de final.

Desde o início da competição, Martínez defendeu muitas vezes a estrela do Al-Nassr, na sequência de uma ampla polémica e de duras críticas ao seu papel na seleção, bem como de dúvidas sobre a sua permanência no onze titular, com o avançar da idade e a quebra física.

Perante a incerteza quanto ao futuro do "Dom" ao serviço da seleção, chegou-lhe um aviso indireto de Vieira, amigo próximo de Jesus, que trabalhou de perto com ele durante o período em que ambos estiveram no estádio da Luz.

  • Conhecimento profundo: um treinador de altíssimo nível

    A rede Fox Sports divulgou o que Vieira disse, em declarações à rádio Antena 1 sobre Jesus: "Conheço-o muito profundamente. É um profissional de altíssimo nível. Não sou o único a dizê-lo, todos os jogadores que trabalharam com ele confirmam isso mesmo".

    E prosseguiu: "Acho que é a escolha certa. É muito importante que a seleção de Portugal volte a ser liderada por um treinador português. O último treinador português foi Fernando Santos, e agora temos o Jorge, e acredito que ele tem todas as capacidades para fazer um trabalho que nos deixe a todos felizes".

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  • Gerir os últimos anos da carreira de Ronaldo

    Uma das questões mais prementes que o novo treinador enfrenta prende-se com a forma de gerir os últimos anos da carreira de Cristiano Ronaldo, cuja titularidade se tornou alvo de um debate crescente.

    Vieira considera que o jogador, detentor do recorde de internacionalizações, se quiser continuar na seleção, terá de aceitar o facto de que não vai ser titular em todos os jogos.

    Vieira, ao falar sobre a gestão da situação da estrela do Al-Nassr saudita, que trabalhou com Jesus na Liga Roshn na época passada, afirmou: "Acho que ele sabe como gerir esta situação e saberá como lidar com o Ronaldo".

    E acrescentou: "O Jesus tem uma relação excelente com o Ronaldo, sem dúvida. E o Ronaldo também sabe que o fim já se aproxima. Ele vai ter de decidir, e por vezes talvez jogue, e outras vezes talvez não participe, e assim sucessivamente".

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  • O legado lendário de Ronaldo

    Independentemente de o seu papel vir a diminuir, o impacto de Ronaldo na seleção portuguesa continua a ser inédito na história do desporto.

    Os seus recordes, tanto no número de golos internacionais como no número de jogos que disputou pela seleção do seu país, representam uma marca que talvez nenhum jogador europeu consiga superar no futuro.

    Apesar dos relatos que apontavam para a definição da data da sua despedida internacional, tudo indica que Jorge Jesus faz questão de gerir esta fase de transição da forma que se ajusta a um dos maiores símbolos do futebol português.

    Jesus comentou recentemente as especulações sobre a realização de alterações profundas na lista de convocados da seleção, garantindo que iria manter algum grau de continuidade, e afirmou: "As pessoas podem pensar que o novo treinador vai chegar e mudar um grande número de jogadores. Isso não vai acontecer. Eu não sou parvo. Além disso, não tenho tempo suficiente para integrar um grande número de jogadores que não foram convocados desta vez (para o Mundial)."

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  • Estratégia de sucesso

    O apoio de Vieira à contratação de Jesus assenta na disciplina tática que caracteriza o treinador, além da sua filosofia baseada no princípio de "jogo a jogo", uma política que lhe rendeu grandes êxitos ao longo da carreira em vários clubes.

    Analisando esta abordagem, Vieira afirmou: "Temos de vencer os jogos, um após o outro. Na verdade, esta é a política dele: vencer o próximo jogo, porque o próximo jogo é o mais importante, depois o seguinte é o mais importante, e assim por diante chegas ao teu objetivo. Quanto às expectativas, todos nós temos expectativas de vencer, mas também temos de aceitar que os outros também sabem jogar futebol."

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