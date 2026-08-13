O jovem alcançou uma marca impressionante ao se tornar o primeiro jogador desde 2015 a registrar um gol e uma assistência em uma única partida da Supercopa.

Falando à Canal+ após a entrega do troféu, o atacante destacou a enorme ambição do elenco sob o comando de Luis Enrique: "A mentalidade que temos é a de sempre vencer, de sermos o mais competitivos possível. Estamos muito felizes. Na volta das férias, sabíamos que não seria fácil, mas encaixamos as coisas nesta noite. O objetivo, acima de tudo, é ganhar tudo neste ano."

Enquanto isso, o goleiro Matvey Safonov, que fez três defesas vitais, elogiou a prontidão mental de sua equipe à mídia do clube: "É como sempre. É muito bom, no começo da temporada, ter um título. Não treinamos muito, mas acho que mostramos que estamos prontos para a temporada."