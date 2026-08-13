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Paris Saint-Germain v Aston Villa - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Autor do gol da vitória, Desire Doue mira ganhar "tudo" com o PSG após título da Supercopa

D. Doue
PSG
PSG x Aston Villa
Aston Villa
Super Copa da UEFA
Campeonato Francês

O herói do Paris Saint-Germain, Desire Doue, declarou que os campeões franceses pretendem conquistar todos os troféus possíveis nesta temporada após o triunfo na Supercopa da Uefa. O internacional francês marcou um belo gol e deu uma assistência na vitória por 2 a 1 da equipe de Luis Enrique sobre o Aston Villa, tornando-se apenas o quarto clube da história a manter o título.

  • Doue conquista troféu europeu

    O atacante francês Doue, de 21 anos, foi decisivo para o PSG, que venceu o Villa por 2 a 1 na Supercopa da Uefa no Stade Louis II. Doue deu a assistência para o gol de abertura de Khvicha Kvaratskhelia antes de concluir com categoria, de pé esquerdo, um passe em profundidade preciso de Ousmane Dembele, aos 63 minutos. Com a vitória, o gigante francês se tornou apenas o quarto time da história a manter o título da Supercopa em anos consecutivos.

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    Herói da vitória exige títulos

    O jovem alcançou uma marca impressionante ao se tornar o primeiro jogador desde 2015 a registrar um gol e uma assistência em uma única partida da Supercopa.

    Falando à Canal+ após a entrega do troféu, o atacante destacou a enorme ambição do elenco sob o comando de Luis Enrique: "A mentalidade que temos é a de sempre vencer, de sermos o mais competitivos possível. Estamos muito felizes. Na volta das férias, sabíamos que não seria fácil, mas encaixamos as coisas nesta noite. O objetivo, acima de tudo, é ganhar tudo neste ano."

    Enquanto isso, o goleiro Matvey Safonov, que fez três defesas vitais, elogiou a prontidão mental de sua equipe à mídia do clube: "É como sempre. É muito bom, no começo da temporada, ter um título. Não treinamos muito, mas acho que mostramos que estamos prontos para a temporada."

  • Enrique se junta à elite dos técnicos

    Manter a coroa reforça ainda mais o domínio europeu do PSG após a conquista de cinco troféus na campanha 2025-26. A vitória também fez Luis Enrique se juntar a um grupo de elite de treinadores, tornando-se apenas o terceiro técnico a erguer o troféu da Supercopa três vezes, depois de Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Construir embalo no início da temporada deixa uma mensagem clara de que a profundidade do elenco e o poder financeiro dos atuais campeões seguem sem igual.


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    Troféu dos Campeões aguarda

    O PSG tem uma oportunidade imediata de aumentar sua coleção de títulos quando enfrentar o Lens no Troféu dos Campeões neste fim de semana. A equipe de Enrique, então, inicia a defesa do título da Ligue 1 em casa contra o Rennes na semana seguinte. Um calendário exigente no início da temporada vai testar a condição física de jogadores importantes que voltaram de suas férias de verão há pouco tempo.

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