O PSG abriu oficialmente conversas com Doue sobre um novo contrato de longo prazo e financeiramente vantajoso. De acordo com informações do L'Equipe, o atual bicampeão europeu apresentou ao jogador de 21 anos uma proposta robusta que o manteria no Parc des Princes até junho de 2032.

O contrato atual de Doue só termina no verão de 2029, mas o gigante francês está ansioso para amarrar a permanência do meio-campista ofensivo com bastante antecedência. O jovem já fez quatro partidas na Ligue 1 nesta temporada, consolidando de vez seu lugar como uma opção de confiança no esquema tático de Enrique.