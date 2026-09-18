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Yosua Arya
Traduzido por

Aumento salarial enorme! PSG apresenta nova proposta gigantesca para Desire Doue

D. Doue
PSG
Campeonato Francês

O Paris Saint-Germain abriu negociações com Desire Doue para uma renovação de contrato de longo prazo que o manteria no clube até 2032. O gigante francês está pronto para oferecer ao meia-atacante um aumento salarial significativo para refletir sua crescente importância no elenco de Luis Enrique.

  • Garantindo o futuro a longo prazo de uma estrela

    O PSG abriu oficialmente conversas com Doue sobre um novo contrato de longo prazo e financeiramente vantajoso. De acordo com informações do L'Equipe, o atual bicampeão europeu apresentou ao jogador de 21 anos uma proposta robusta que o manteria no Parc des Princes até junho de 2032.

    O contrato atual de Doue só termina no verão de 2029, mas o gigante francês está ansioso para amarrar a permanência do meio-campista ofensivo com bastante antecedência. O jovem já fez quatro partidas na Ligue 1 nesta temporada, consolidando de vez seu lugar como uma opção de confiança no esquema tático de Enrique.

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    Oferecendo um aumento salarial significativo e merecido

    A principal força motriz por trás da prorrogação proposta é o desejo do PSG de alinhar imediatamente os salários de Doue ao seu status elevado no time principal. O ex-jogador revelado pelo Rennes evoluiu rapidamente e se tornou parte integrante da rotação inicial, o que levou a diretoria do clube a adotar medidas rápidas e proativas para recompensar seu progresso.

    Os responsáveis pelas decisões no clube confirmaram que ofereceram formalmente um aumento "significativo" de salário ao meia. Eles explicaram que o principal objetivo é "remunerá-lo de acordo com sua importância dentro da equipe". Esse aumento financeiro substancial destaca exatamente o quanto o internacional francês é valorizado pela cúpula parisiense.

  • Se adaptando confortavelmente à vida em Paris

    A rápida transição de Doue, de um talento promissor do cenário nacional para uma peça-chave sob o comando de Enrique, tem sido nada menos que impressionante. A produção ofensiva do jogador de 21 anos e sua versatilidade geral fizeram dele um encaixe natural no exigente estilo de jogo do PSG, tanto no cenário nacional quanto no continental.

    Conquistar um papel tão importante em um clube com a grandeza do PSG não é pouca coisa. A confiança mútua estabelecida entre o jogador e o treinador tem desempenhado um papel crucial na aceleração dessas negociações contratuais, com a diretoria ansiosa para proteger um de seus ativos mais importantes.

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  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    As negociações ainda estão em andamento

    A bola agora está definitivamente com Doue, mas todos os sinais apontam para uma resolução rápida e positiva. Segundo relatos, o internacional francês está extremamente feliz na capital e muito envolvido com o projeto esportivo do clube, expressando um desejo claro de se estabelecer em Paris no longo prazo.

    Com jogador e clube compartilhando exatamente a mesma visão para o futuro, espera-se amplamente que um acordo final seja fechado sem demora. Por enquanto, Doue vai se concentrar em campo enquanto o PSG busca subir na tabela após conquistar apenas uma vitória em seus quatro primeiros jogos da Ligue 1.

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