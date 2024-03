Atlético-MG prepara demissão de Felipão; multa é de três salários do técnico

Juan Pablo Vojvoda, atualmente no Fortaleza, é o predileto da diretoria para assumir o cargo que ficará vago ainda nesta quarta-feira

O Atlético-MG vai comunicar, ainda nesta quarta-feira (20), a demissão de Luiz Felipe Scolari. A informação foi inicialmente publicada pelo ge e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o desempenho da equipe e a postura nos bastidores é em entrevistas coletivas acarretaram na queda do comandante na Cidade do Galo.

Uma reunião da cúpula atleticana na noite da terça-feira (19) decidiu a saída do técnico veterano – o encontro contou com as presenças do mandatário Sérgio Coelho, do diretor de futebol Victor Bagy e dos investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol), como Ricardo Guimarães, Rafael Menin, Rubens Menin e Renato Salvador.

O Galo, agora, vê Juan Pablo Vojvoda como plano A para o cargo ocupado por Luiz Felipe Scolari. O argentino tem contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2025 e recusou ofertas para assumir outros clubes do Brasil, como o próprio Atlético-MG e o Corinthians.

