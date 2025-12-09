+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Thiago Fernandes

Atlético-MG encaminha ida de Fausto Vera para o River Plate

Volante deve deixar a Cidade do Galo no mercado da bola para defender o River Plate a partir de janeiro de 2026

O Atlético-MG encaminhou a saída de Fausto Vera para a próxima temporada. O volante de 25 anos vai para o River Plate, da Argentina, conforme apurado pela GOAL.

O meio-campista deve ser negociado em definitivo para o clube argentino. Os moldes das tratativas, contudo, são mantidos em sigilo. O Galo desembolsou cerca de € 5 milhões (R$ 31,56 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador, em julho de 2024.

O atual contrato de Fausto Vera se encerra em 31 de dezembro de 2027. O meio-campista argentino, no entanto, não está nos planos de Jorge Sampaoli para os próximos anos.

A informação sobre a saída de Fausto Vera do Atlético-MG para o River Plate, da Argentina, foi inicialmente divulgada pelo jornalista Germán Garcia Grova e confirmada pela reportagem da GOAL.

    Pedido do atleta

    A saída de Fausto Vera do Atlético-MG é um pedido do próprio jogador à diretoria. O meio-campista está insatisfeito no Brasil, onde já defendeu o Corinthians e hoje atua pelo Galo, e gostaria de atuar novamente pelo futebol argentino. A possibilidade de defender o River Plate anima o jogador, como soube a GOAL.

    Números pelo Galo

    Fausto Vera chegou ao Atlético-MG em julho de 2024 a pedido do então treinador do clube, Gabriel Milito. O atleta nunca conseguiu se firmar como titular do elenco e estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli para a próxima temporada.

