Atlético-MG encaminha ida de Fausto Vera para o River Plate

O Atlético-MG encaminhou a saída de Fausto Vera para a próxima temporada. O volante de 25 anos vai para o River Plate, da Argentina, conforme apurado pela GOAL.

O meio-campista deve ser negociado em definitivo para o clube argentino. Os moldes das tratativas, contudo, são mantidos em sigilo. O Galo desembolsou cerca de € 5 milhões (R$ 31,56 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador, em julho de 2024.

O atual contrato de Fausto Vera se encerra em 31 de dezembro de 2027. O meio-campista argentino, no entanto, não está nos planos de Jorge Sampaoli para os próximos anos.

A informação sobre a saída de Fausto Vera do Atlético-MG para o River Plate, da Argentina, foi inicialmente divulgada pelo jornalista Germán Garcia Grova e confirmada pela reportagem da GOAL.