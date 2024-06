Atlético-MG faz consulta por Fausto Vera, do Corinthians

Meio-campista de 24 anos tem contrato no CT Joaquim Grava até dezembro de 2026; Galo não está disposto a pagar valor elevado pelo volante

O Atlético-MG fez uma consulta sobre a situação de Fausto Vera, meio-campista de 24 anos que pertence ao Corinthians. O Galo entende que há necessidade de contratar um volante no mercado da bola, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

Os mineiros estão à procura de um jogador para o meio de campo — o elenco está carente na posição. Otávio e Paulo Vitor estão lesionados e ainda não têm previsão para retorno aos gramados. O equatoriano Alan Franco foi convocado para a disputa da Copa América com a seleção do país. A única opção para o setor é o argentino Rodrigo Battaglia.

O Atlético-MG ainda não formalizou uma proposta pela contratação de Fausto Vera no mercado da bola, mas pode apresentar uma oferta antes ainda do início da janela de transferências, no dia 10 de julho.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!