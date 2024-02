Atlético-MG avalia Yuri Alberto; Corinthians recusou duas ofertas do exterior em 2024

Em baixa no Parque São Jorge, o centroavante chamou a atenção de Wolverhampton e Sevilla nesta janela de transferências

O Atlético-MG avalia a possibilidade de investimento em Yuri Alberto, do Corinthians, nesta janela de transferências. A informação foi inicialmente divulgada pelo jornalista Heverton Guimarães e confirmada pela reportagem. A GOAL apurou que o Timão recusou duas ofertas pelo atacante de 22 anos nesta janela de transferências.

Sevilla, da Espanha, e Wolverhampton, da Inglaterra, demonstraram interesse na contratação do atleta por empréstimo. No entanto, ambos ouviram resposta negativa dos paulistas. Os moldes das operações eram distintos, mas ambas renderiam mais R$ 50 milhões aos cofres do clube.

Yuri Alberto tem contrato no Parque São Jorge até 31 de dezembro de 2027. O Corinthians é detentor de 50% dos direitos econômicos do atacante, e a outra metade (50%) está ligada ao Zenit, da Rússia.

Mais artigos abaixo