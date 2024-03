Atlético-MG reavalia sequência de Felipão e trata Vojvoda como opção

Treinador deixou de ser unanimidade na Cidade do Galo, e saída não está descartada; técnico do Fortaleza agrada à diretoria

O Atlético-MG reavalia a sequência de Luiz Felipe Scolari no cargo, como soube a GOAL. O experiente treinador deixou de ser unanimidade no clube e pode deixar a Cidade do Galo nos próximos dias. O argentino Juan Pablo Vojvoda é tratado como o favorito para a função em caso de troca no comando técnico.

A diretoria de futebol, liderada por Victor Bagy, e os investidores da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) se reunirão nas próximas horas para discutir o futuro do atual técnico. Há insatisfação com dois aspectos: desempenho e falta de explicações.

A performance da equipe não tem agradado — as atuações na primeira fase e no jogo de volta das semifinais do Campeonato Mineiro foram questionadas. Além disso, há também um incômodo com a falta de explicações em entrevistas coletivas — a diretoria entende que esta seria uma possibilidade de explicações aos torcedores.

