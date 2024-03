Atlético-MG avalia possibilidade de investimento em zagueiro do Santos

Defensor de 25 anos tem contrato na Vila Belmiro até 31 de dezembro de 2026 e esteve na mira do Zenit, da Rússia, no fim do ano passado

O Atlético-MG avalia a possibilidade de contratar mais um zagueiro para o elenco em 2024, e o nome de Joaquim, atualmente no Santos, surge como uma alternativa para a posição, como soube a GOAL.

O defensor de 25 anos ainda não recebeu contato do clube, mas tem um perfil considerado interessante nos bastidores da Cidade do Galo. O departamento de futebol avalia outros nomes para o setor.

O Galo, a princípio, procura jovens com potencial de revenda, e entende que Joaquim poderia ser negociado com um mercado mais rico no futuro. No entanto, não está disposto a pagar o que foi desembolsado pelo Santos para tirá-lo do Cuiabá, em março do ano passado. Na ocasião, os paulistas desembolsaram € 3,5 milhões (R$ 18,9 milhões na cotação atual) por 60% dos direitos econômicos do defensor.

