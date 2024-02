Atlético-MG aumenta proposta por contratação de joia colombiana

Após ter a primeira oferta recusada pelo Atlético Nacional, Galo envia uma proposta com números maiores pela aquisição de Brahian Palacios

O Atlético-MG aumentou a oferta pela contratação de Brahian Palacios, atacante de 21 anos que pertence ao Atlético Nacional, da Colômbia. Os mineiros ofereceram US$ 3 milhões (R$ 14,92 milhões na cotação atual) pela aquisição do jogador, como soube a GOAL. A informação foi inicialmente divulgada pelo influencer Lucas Tanaka.

A nova oferta do Galo ainda está abaixo do que pede o Atlético Nacional pela liberação do jovem atleta — os colombianos querem US$ 4 milhões (R$ 19,9 milhões) pela saída do jogador no mercado da bola, conforme adiantado pela reportagem.

O Atlético-MG havia oferecido US$ 2 milhões (R$ 9,95 milhões) pela aquisição de Brahian Palacios na primeira oferta, mas a proposta enviada pelos mineiros foi prontamente negada pelos colombianos na ocasião. O jogador tem interesse na transferência para o futebol brasileiro.