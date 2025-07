Atlético-GO x Palmeiras: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Paulista sub-20 2025

Equipes vão a campo nesta quarta-feira (16) pela 13ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar

Atlético-GO e Palmeiras entram em campo nesta quarta-feira (16), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 18ª rodada do Brasileirão sub-20. A partida acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, e terá transmissão ao vivo da DragãoTV, no Youtube. (confira a programação completa de futebol aqui).

O Atlético-GO entra em campo tentando encerrar uma sequência extremamente negativa. A equipe não vence há 10 jogos, somando sete derrotas e três empates entre Brasileiro e Estadual. Na lanterna do Brasileirão Sub-20 com apenas 10 pontos, o Dragão amarga números preocupantes: apenas duas vitórias em 17 rodadas e a pior defesa da competição, com 43 gols sofridos. Contra o líder do campeonato, o desafio é gigante.

Já o Palmeiras chega embalado pela ótima campanha no Brasileirão Sub-20. Líder da competição com 39 pontos, o Verdão soma 12 vitórias, três empates e apenas duas derrotas, além de ostentar o melhor ataque do torneio, com 39 gols marcados. Apesar da queda diante do Ituano no Paulista, resultado que interrompeu uma sequência de sete triunfos seguidos, o time alviverde tem mostrado consistência e amplo favoritismo para o confronto desta quarta, fora de casa.