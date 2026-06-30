Atlético de Madrid, Grimaldo é oficial

Alejandro Grimaldo é transferido do Bayer Leverkusen para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros.





Conforme informado no site oficial dos Colchoneros, “o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen chegaram a um acordo para a transferência de Alejandro Grimaldo, que assinou contrato com o nosso clube até 30 de junho de 2030.





O espanhol é um lateral-esquerdo versátil, capaz de atuar também como ponta, meio-campista central e até mesmo meia-atacante. Destaca-se por suas qualidades técnicas e sua visão de jogo, que lhe permitem dar uma contribuição importante na fase ofensiva, tanto marcando gols quanto dando assistências.





Nascido em 20 de setembro de 1995 em Valência, Grimaldo foi formado nas categorias de base do Atlético Vallbonense, do Valencia CF e do FC Barcelona, de cuja equipe de reservas foi contratado pelo Benfica em dezembro de 2015. Com a camisa do clube de Lisboa, ele acumulou 303 partidas, marcando 27 gols e dando 66 assistências ao longo de sete anos e meio, período durante o qual conquistou quatro campeonatos, três Supercopas, uma Copa de Portugal e uma Copa da Liga.”



