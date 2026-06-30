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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atlético de Madrid, Grimaldo é oficial

Atlético de Madrid
Mercado da bola
Bayer Leverkusen
A. Grimaldo

Fechado o negócio entre os Colchoneros e o Bayer Leverkusen

Alejandro Grimaldo é transferido do Bayer Leverkusen para o Atlético de Madrid por 20 milhões de euros.


Conforme informado no site oficial dos Colchoneros, “o Atlético de Madrid e o Bayer Leverkusen chegaram a um acordo para a transferência de Alejandro Grimaldo, que assinou contrato com o nosso clube até 30 de junho de 2030.


O espanhol é um lateral-esquerdo versátil, capaz de atuar também como ponta, meio-campista central e até mesmo meia-atacante. Destaca-se por suas qualidades técnicas e sua visão de jogo, que lhe permitem dar uma contribuição importante na fase ofensiva, tanto marcando gols quanto dando assistências.


Nascido em 20 de setembro de 1995 em Valência, Grimaldo foi formado nas categorias de base do Atlético Vallbonense, do Valencia CF e do FC Barcelona, de cuja equipe de reservas foi contratado pelo Benfica em dezembro de 2015. Com a camisa do clube de Lisboa, ele acumulou 303 partidas, marcando 27 gols e dando 66 assistências ao longo de sete anos e meio, período durante o qual conquistou quatro campeonatos, três Supercopas, uma Copa de Portugal e uma Copa da Liga.”


  • O comunicado do Atlético de Madrid continua: “No verão de 2023, ele se transferiu para o Bayer Leverkusen, clube pelo qual disputou 145 partidas, marcando 30 gols e dando 45 assistências. Grimaldo foi um dos protagonistas da histórica conquista da dobradinha composta pela Bundesliga e pela DFB-Pokal na temporada 2023/24, na qual o time também chegou à final da Liga Europa da UEFA, além de conquistar a DFL-Supercup no início da temporada seguinte.


    Selecionado espanhol desde as categorias de base, em 2012 conquistou o Campeonato Europeu Sub-19 da UEFA. Estreou-se pela seleção principal em 16 de novembro de 2023, na vitória da Espanha por 3 a 1 sobre Chipre, em uma partida das eliminatórias para a Euro 2024, torneio que a Espanha viria a conquistar. O lateral-esquerdo buscará agora repetir o feito na Copa do Mundo da FIFA de 2026.


    “Bem-vindo ao Atlético, Grimaldo!”.



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