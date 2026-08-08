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Gianluca Minchiotti

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Atlético de Madrid, Almada no River Plate é oficial

Atlético de Madrid
Mercado da bola
River Plate
T. Almada

O jogador da seleção argentina volta à sua terra natal

Como se lê no site oficial do Atlético de Madrid, Atlético de Madrid e River Plate chegaram a um acordo pela transferência de Thiago Almada para o clube de Buenos Aires.


  • Assim, chega ao fim a passagem do jogador argentino pelo clube da capital espanhola, ao qual ele havia se juntado no verão passado. Em sua única temporada no Atlético de Madrid, Almada disputou 40 partidas, marcou quatro gols e deu duas assistências.


    O Atlético de Madrid deseja a ele o melhor para seu futuro profissional e pessoal, conclui a nota.


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