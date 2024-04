Athletico-PR sugere troca de zagueiros, mas Atlético-MG descarta moldes

Paranaenses tentam acordo com os mineiros no mercado da bola, mas Galo exige alteração nos moldes do negócio

O Athletico-PR tentou acertar uma troca de zagueiros com o Atlético-MG nos últimos dias no mercado da bola. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio 98 e confirmada pela reportagem. O desejo dos paranaenses era trocar Pedro Henrique, de 28 anos, por Jemerson, de 31 anos. No entanto, o Galo descarta uma negociação com estes moldes, como soube a GOAL.

Os mineiros têm interesse em receber o defensor de 28 anos no elenco comandado por Gabriel Milito e até procura mais um jogador para a posição no mercado da bola, que se encerra na próxima sexta-feira, dia 19 de abril. No entanto, não quer fazer uma troca envolvendo Jemerson.

Os paranaenses aguardam uma nova proposta para que haja discussão sobre uma saída do defensor. A situação deve ser definida até a próxima sexta-feira (19) e vai depender de uma conversa do departamento de futebol do Furacão com o técnico Cuca.

