Athletico-PR x São Paulo: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (18), pela 15ª rodada do Brasileirão da categoria; veja como acompanhar e outros detalhes

Athletico-PR e São Paulo entram em campo nesta quarta-feira (18), às 15h (horário de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro sub-20 2025. O jogo acontece no CT do Caju, em Curitiba, e tem transmissão ao vivo da Furacão TV, no Youtube (confira a programação completa de futebol aqui).

O Athletico-PR faz boa campanha no Brasileirão Sub-20 e chega para a reta final da primeira fase sonhando com o topo da tabela. Com 23 pontos e ocupando a 3ª colocação, o Furacão está a quatro do vice-líder Palmeiras. No entanto, o time vive um momento de oscilação: perdeu para o Fluminense na rodada passada e também foi derrotado pelo Cascavel no estadual. O confronto em casa é chance de recuperação.

Do outro lado, o São Paulo aposta na sequência de sete jogos invicto entre o nacional e o Paulista da categoria para embalar de vez. Com 15 pontos e na 15ª colocação, o Tricolor ainda mira o G8 — está a cinco pontos do Flamengo, que fecha a zona de classificação. A missão é clara: vencer fora de casa e manter vivo o sonho do mata-mata.