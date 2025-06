Atualmente na Série B do Brasileirão, o Furacão está à procura de reforços no mercado da bola e pode investir em atleta do Cruzeiro

O Athletico-PR tem interesse em Lautaro Díaz, do Cruzeiro

Mineiros não querem liberar muitos atletas, mas vão ouvir propostas

As tratativas ainda estão em fase inicial