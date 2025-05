Atético-MG x Vasco: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Brasileiro sub-20 2025

Equipes sub-20 vão a campo nesta quarta-feira (07), pela nona rodada do Brasileirão da categoria; veja os detalhes

Atlético-MG e Vasco enfrentam nesta quarta-feira (07), às 16h (horário de Brasília), pela nona rodada do Brasileiro sub-20 de 2025. O jogo será no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, com transmissão ao vivo, com imagens e gratuita do canal Galo TV, no YouTube (clique e confira a programação diária de jogos).

O Atlético-MG sub-20 tenta se reencontrar no Brasileirão após uma sequência ruim. Sem vencer há quatro rodadas e com apenas uma vitória em oito jogos, o time ocupa a 17ª colocação, flertando com a zona de rebaixamento. O momento é de alerta, e o duelo em casa surge como oportunidade para reagir e aliviar a pressão.

O Vasco chega em busca transformar os empates, nos últimos dois clássicos contra o Botafogo, em vitórias. Com o melhor ataque do campeonato e ocupando a nona colocação, o Cruz-Maltino pode entrar no G-8 em caso de triunfo fora de casa.