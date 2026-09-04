O Al-Hilal remodelou seu setor ofensivo de forma radical durante a janela de transferências de verão, após contratar o holandês Crysencio Summerville, o inglês Ollie Watkins e o brasileiro Gabriel Martinelli, em três negociações que elevaram o nível da concorrência dentro do ataque, ao mesmo tempo em que se despediu de Malcom e Karim Benzema, enquanto Salem Al-Dawsari segue sua jornada de recuperação com vistas ao retorno aos gramados.

E quando Salem voltar, estará diante de uma pergunta difícil que não diz respeito à sua capacidade de agregar, mas sim ao lugar que poderá ocupar dentro de um sistema que passou a incluir nomes jovens, velozes e que se movimentam em ritmo elevado.

A diferença entre os novos elementos do ataque e o capitão do Al-Hilal em termos de velocidade, atividade e capacidade de tomada de decisão nos espaços tornou-se evidente, o que obriga o jogador a pensar em seu papel dentro da equipe mais do que simplesmente buscar um lugar de titular.