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Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
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Ataque devastador, mas Salem Al-Dawsari continuará no Al-Hilal?

S. Al-Dawsari
Al Hilal
Campeonato Saudita
C. Summerville
G. Martinelli
O. Watkins
Arábia Saudita
Países Baixos
Brasil
England

O Tornado em missão difícil

O Al-Hilal remodelou seu setor ofensivo de forma radical durante a janela de transferências de verão, após contratar o holandês Crysencio Summerville, o inglês Ollie Watkins e o brasileiro Gabriel Martinelli, em três negociações que elevaram o nível da concorrência dentro do ataque, ao mesmo tempo em que se despediu de Malcom e Karim Benzema, enquanto Salem Al-Dawsari segue sua jornada de recuperação com vistas ao retorno aos gramados.

E quando Salem voltar, estará diante de uma pergunta difícil que não diz respeito à sua capacidade de agregar, mas sim ao lugar que poderá ocupar dentro de um sistema que passou a incluir nomes jovens, velozes e que se movimentam em ritmo elevado.

 A diferença entre os novos elementos do ataque e o capitão do Al-Hilal em termos de velocidade, atividade e capacidade de tomada de decisão nos espaços tornou-se evidente, o que obriga o jogador a pensar em seu papel dentro da equipe mais do que simplesmente buscar um lugar de titular.

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  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Summerville e Mendes: novos parâmetros no ataque do Al-Hilal

    A comparação aqui não diz respeito ao valor de Salem Al-Dawsari ou à sua história, mas sim ao que o futebol moderno exige em termos físicos e técnicos.

     Summerville, por exemplo, possui velocidade elevada e capacidade de arrancada e de conduzir a bola por longas distâncias, enquanto Sultan Mandash representa uma opção ativa nas transições e capaz de manter a posse de bola e de romper as linhas do adversário.

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    E, nesse ritmo, Salem pode encontrar dificuldade em acompanhar o grupo de maneira contínua, especialmente por estar mais avançado em idade em comparação com as demais opções ofensivas, mas isso não significa de forma alguma que o seu papel tenha acabado. 

    Pelo contrário, sua experiência, sua inteligência e sua capacidade de decidir partidas podem torná-lo uma das armas mais importantes do Al-Hilal a partir do banco de reservas.

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  • Gabriel-Martinelli-Al-HilalAl-Hilal (X)

    Martinelli, o concorrente direto de Salem

    A chegada de Martinelli, especificamente, é a maior mudança na equação de Salem Al-Dawsari, pois o brasileiro ocupa praticamente a mesma posição e possui características físicas e técnicas que o tornam um forte candidato a começar como titular. 

    Velocidade, arranque direto, capacidade de penetração e de jogar em ritmo elevado são todos elementos que dão a Martinelli uma clara vantagem em alguns aspectos.

    Por outro lado, Summerville será uma das principais opções na ponta oposta, enquanto Watkins dá a Inzaghi um atacante de referência, dotado de movimentação e capacidade de pressão. 

    Consequentemente, o Al-Hilal passou a ter um setor ofensivo jovem e veloz, o que significa que a concorrência pelas posições não será fácil, e Salem, especificamente, estará diante de um teste difícil para recuperar seu lugar.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    Onde Salem se posiciona em meio a esses nomes?

    A comparação aqui não diminui em nada o valor de Salem, mas fala sobre uma nova realidade dentro do time. Somerville e Martinelli oferecem um ritmo alto nas transições, enquanto Salem tem mais experiência e inteligência para lidar com os jogos, além de sua capacidade de tomar decisões nos momentos decisivos.

    O problema, porém, é que o Al-Hilal, sob o comando de Inzaghi, quer um time capaz de pressionar e transitar rapidamente entre a defesa e o ataque, exigências físicas que tornam a disputa mais difícil para o jogador à medida que ele envelhece.

    Por isso, pode ser difícil para Salem garantir uma vaga como titular de forma permanente, especialmente se Martinelli entrar na temporada com o nível esperado dele. Mas isso não significa que Salem tenha perdido seu valor; pelo contrário, talvez seu papel se torne diferente e ainda mais importante em determinados cenários.

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  • Os lendários do Al-Hilal já haviam dado a lição

    O próprio Al-Hilal possui exemplos históricos da possibilidade de um ídolo se transformar de titular constante em um líder que faz a diferença saindo do banco. 

    Sami Al-Jaber e Youssef Al-Thunayan passaram por fases em que ficaram no banco de reservas, mas suas posições dentro do time não foram afetadas, e entravam nos momentos em que o Al-Hilal precisava de sua experiência e personalidade.

    E esse modelo pode ser o mais adequado para Salem Al-Dawsari na próxima fase. Sua presença no banco de reservas não significa que seu valor tenha diminuído; pelo contrário, pode torná-lo uma arma pronta para quando as defesas dos adversários se cansarem e o Al-Hilal precisar de um jogador que saiba como matar a partida ou mudar seu rumo.

  • Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    A decisão está agora nas mãos de Salem

    Salem Al-Dawsari não é apenas um jogador que disputa uma posição, mas sim um dos maiores ídolos do Al-Hilal na era moderna, e por isso o seu sucesso na próxima etapa pode depender, em grande medida, da forma como lidar com a mudança.

    Se ele quiser continuar por longos anos insistindo em ser titular em todas as partidas, a missão será extremamente difícil diante da presença de Mar tinelli, Somerville e outros.

    Leia também: do coração do Al-Hilal, um conselho de ouro para reorganizar o Al-Ahli

     Mas se ele aceitar a ideia de evoluir com o passar dos anos, tornando-se um líder que comanda a equipe a partir do banco e entra quando Inzaghi precisar dele, sua influência poderá durar por mais tempo.

    O Al-Hilal agora possui um ataque mais rápido e feroz, e Martinelli parece ser o candidato mais próximo para ocupar a ponta esquerda, mas a presença de Salem não deveria ser uma contradição com essa força, e sim pode ser parte dela de uma maneira diferente.

    No fim das contas, talvez a pergunta não seja: Salem Al-Dawsari vai continuar no Al-Hilal? Pois a resposta mais provável é sim. A pergunta mais difícil é: em qual papel ele vai continuar? Como titular que resiste à concorrência de uma nova geração, ou como um ídolo que sabe quando sentar e quando entrar para fazer a diferença?

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