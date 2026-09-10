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Giorgio Scalvini AtalantaGetty Images
Gianluca Minchiotti

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Atalanta, Scalvini perto da renovação: os detalhes

Atalanta
Mercado da bola
G. Scalvini

O defensor está pronto para prolongar seu acordo com a Inter

Boas notícias para a Atalanta, que recebe um importante sinal de continuidade para um dos patrimônios técnicos mais preciosos do clube. Giorgio Scalvini está pronto para renovar seu contrato com a Dea. A informação é de Fabrizio Romano em seu canal no YouTube: entre o clube e o zagueiro nascido em 2003 foi alcançado um acordo total para a renovação do vínculo.


Uma notícia particularmente significativa para a Atalanta, que nos últimos meses precisou lidar com vários interesses pelo defensor italiano. O clube de Bérgamo resistiu às propostas que chegaram tanto da Itália quanto do exterior, optando por seguir apostando no jogador e considerando-o uma peça central para o presente e para o futuro da equipe.


O acordo pela renovação representa, portanto, mais um passo na vontade do clube de blindar Scalvini e preservar um jogador criado em suas categorias de base.


  • OS NÚMEROS

    Apesar da pouca idade, Scalvini já acumula 141 partidas com a camisa da Atalanta, enriquecidas por 8 gols. Em seu currículo está a Liga Europa conquistada em 2024, o primeiro grande troféu internacional da história da Atalanta. A isso se soma também a Supercopa Primavera, conquistada durante seu processo de crescimento nas categorias de base.

    • Publicidade

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