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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Atalanta: oferta oficial do Fulham por Bellanova

Atalanta
Mercado da bola
R. Bellanova

O lateral da Inter tem vários admiradores e pode mudar de equipe

Os olhos estão voltados para o futuro de Raoul Bellanova, que pode deixar a Atalanta ao longo deste verão. O ala nascido em 2000 entrou, de fato, na mira de vários clubes, com o mercado internacional começando a se movimentar de forma concreta.


Segundo o que foi publicado por Fabrizio Romano, o Fulham apresentou uma proposta por escrito à Atalanta por Bellanova. O jogador representa uma das opções avaliadas pelo clube inglês, mas não é a única alternativa: há, de fato, também interesses da Itália e de outros clubes estrangeiros no jogador da Atalanta.

  • A situação, portanto, segue em evolução e o futuro de Bellanova ainda está totalmente em aberto. A Atalanta terá de avaliar as propostas que chegarem, enquanto o jogador nascido em 2000 continua atraindo admiradores no mercado.

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