Atalanta: oferta oficial do Fulham por Bellanova

Os olhos estão voltados para o futuro de Raoul Bellanova, que pode deixar a Atalanta ao longo deste verão. O ala nascido em 2000 entrou, de fato, na mira de vários clubes, com o mercado internacional começando a se movimentar de forma concreta.





Segundo o que foi publicado por Fabrizio Romano, o Fulham apresentou uma proposta por escrito à Atalanta por Bellanova. O jogador representa uma das opções avaliadas pelo clube inglês, mas não é a única alternativa: há, de fato, também interesses da Itália e de outros clubes estrangeiros no jogador da Atalanta.