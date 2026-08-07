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Atacante da Inglaterra Ivan Toney é acusado de agressão após incidente em boate de Londres
Toney é processado por agressão
Toney foi formalmente acusado de agressão com lesão corporal real após um incidente no 100 Wardour Street, em Soho, em 6 de dezembro. O atacante de 30 anos do Al-Ahli, que se juntou ao clube da Saudi Pro League vindo do Brentford por £ 40 milhões em agosto de 2024, permaneceu em liberdade sob fiança incondicional desde sua prisão, pouco depois da altercação. Agora, ele deverá comparecer ao Tribunal de Magistrados de Westminster em 24 de setembro.
- NurPhoto
Incidente em boate provoca confronto
Relatos indicam que a confusão começou quando um torcedor tentou colocar o braço em volta do jogador para tirar uma foto dentro do local.
Uma testemunha relembrou a altercação: "Ele passou por uma mesa com um grupo de rapazes. Um deles o reconheceu e disse: 'Ah, é Ivan Toney' e tentou colocar as mãos em volta do pescoço dele para tirar uma foto com ele. E então Toney disse: 'Me solta, me solta'".
A testemunha acrescentou que o atacante estava usando um relógio de pulso caro no momento e pode ter temido estar sendo assaltado.
Problemas fora de campo acompanham o torneio
Esses processos judiciais acontecem apenas algumas semanas depois de Toney representar a Inglaterra na Copa do Mundo, nos Estados Unidos, neste verão. Mesmo com a prisão, o atacante recebeu um visto dos EUA e atuou duas vezes pela seleção inglesa, saindo do banco na derrota na semifinal contra a Argentina antes de começar como titular na vitória sobre a França na disputa pelo terceiro lugar.
- ZUMA Press Wire
Audiência no tribunal de magistrados se aproxima
Toney agora deve conciliar seus compromissos profissionais na Saudi Pro League com a preparação para sua próxima audiência em tribunal, em Londres. Dirigentes do Al-Ahli e da Federação Inglesa acompanharão de perto o andamento do processo antes de determinar quaisquer possíveis repercussões para sua carreira. O desfecho da audiência em Westminster pode impactar significativamente o futuro do atacante tanto no clube quanto em nível internacional.
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