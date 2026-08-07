Atacante da Inglaterra Ivan Toney é acusado de agressão após incidente em boate de Londres

Relatos indicam que a confusão começou quando um torcedor tentou colocar o braço em volta do jogador para tirar uma foto dentro do local.

Uma testemunha relembrou a altercação: "Ele passou por uma mesa com um grupo de rapazes. Um deles o reconheceu e disse: 'Ah, é Ivan Toney' e tentou colocar as mãos em volta do pescoço dele para tirar uma foto com ele. E então Toney disse: 'Me solta, me solta'".

A testemunha acrescentou que o atacante estava usando um relógio de pulso caro no momento e pode ter temido estar sendo assaltado.