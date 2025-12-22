+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
The United Strand Aston VillaGetty Images, Instagram (@theunitedstrand)
Ritabrata Banerjee

Aston Villa provoca influencer do Manchester United: "Poderia ter cortado o cabelo duas vezes"

O Aston Villa zombou do torcedor viral do Manchester United, "The United Strand", após vencer os Red Devils por 2 a 1 e estender sua sequência de vitórias para 10 jogos em todas as competições. A sensação da internet, cujo nome real é Frank Ilett, prometeu não cortar o cabelo até que o United vença cinco partidas consecutivas. O mais próximo que o time de Ruben Amorim chegou desse feito desde sua nomeação foram três jogos, uma sequência que terminou em novembro

  • A jornada irregular do Manchester United na Premier League continua

    Os homens de Ruben Amorim começaram a temporada de forma negativa, não conseguindo apresentar desempenhos de qualidade e perdendo vários jogos no início da campanha. Eles também foram eliminados na segunda rodada da Carabao Cup após perderem para o clube da quarta divisão, Grimsby Town.

    De certa forma, eles até redescobriram sua antiga boa forma em outubro, ao vencerem três jogos consecutivos contra Sunderland, Liverpool e Brighton, e depois conseguiram empates consecutivos fora de casa contra Nottingham Forest e Tottenham. No entanto, desde a retomada após a pausa internacional de novembro, os Red Devils venceram apenas dois dos seus últimos seis jogos.

    No domingo, Matheus Cunha marcou o gol de empate para os visitantes três minutos depois de Morgan Rogers ter dado a vantagem aos Villans. Mas logo após o intervalo, Rogers marcou o segundo para seu time e selou uma vitória crucial para os homens de Unai Emery. 

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

    • Publicidade

  • Villa provoca The United Strand

    A vitória sobre o Red Devils foi a décima vitória consecutiva da equipe comandada por Unai Emery em todas as competições, o que reduziu a diferença para os líderes do campeonato, Arsenal, para três pontos e para o segundo colocado, Manchester City, para um ponto. 

    Após a vitória no Villa Park, o Aston Villa compartilhou uma postagem em sua conta no X onde escreveram: "10 VITÓRIAS CONSECUTIVASSSSSSSSS". Em uma rápida resposta à própria postagem, os Villans fizeram uma provocação ao "The United Strand", escrevendo: "Aquele fã do United poderia ter feito dois cortes de cabelo."

    Frank Ilett é um fã do United que usa o nome de usuário "The United Strand" nas plataformas de mídia social. Ele fez uma promessa em outubro de 2024 - após Amorim ser nomeado como novo treinador do United - de que não cortaria o cabelo até que seu clube favorito vencesse cinco partidas consecutivas. Ilett agora tem um cabelo imenso, já que o clube não alcançou essa marca. O time de Amorim chegou perto de alcançar o feito após vencer Sunderland, Liverpool e Brighton em partidas consecutivas da Premier League em novembro, mas a sequência terminou após um empate por 2 a 2 com o Forest. "The United Strand" agora está de volta à estaca zero enquanto sua espera por um corte de cabelo continua.

  • Beckham é incentivado a cortar o cabelo de "The United Strand"

    O ex-herói de Old Trafford, Nani, afirmou que outra lenda do clube, David Beckham, deveria ser chamado para cortar o cabelo de Ilett quando os Red Devils finalmente vencerem cinco jogos consecutivos. O português disse ao Covers.com: "Se isso significa que o Man Utd está vencendo, quero que ele corte o cabelo. Precisamos de mais dois jogos e acredito que vai acontecer pelo jeito que temos jogado. Acho que é merecido. O Man Utd só precisa ser muito, muito disciplinado durante os próximos dois jogos, mantendo a humildade e trabalhando duro. Não precisa ser 3 a 0 ou 4 a 0, 1 a 0 é suficiente. Acho que depois que ele cortar o cabelo tudo vai mudar e vamos seguir em frente. Acho que ele gostaria que uma lenda cortasse seu cabelo e acho que David Beckham deveria fazê-lo, ele já teve muita prática. Ele seria perfeito!"

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Bruno FernandesGetty Images

    A preocupação com a lesão de Bruno Fernandes

    O capitão do United, Bruno Fernandes, começou o jogo de forma brilhante no Villa Park, mas, no final do primeiro tempo, jogou a bola para fora após aparentemente ter sentido o músculo posterior da coxa. Ele conseguiu continuar jogando até o intervalo, mas foi substituído para o segundo tempo. O português retornou ao banco com desconforto logo após o início.

    Depois do jogo, o treinador Amorim deu uma atualização sobre a condição de Fernandes à Sky Sports, dizendo: "Acho que é tecido mole, então vai demorar um pouco. Vamos ver. Precisamos preparar todos os jogadores que temos para o próximo jogo. Não podemos usar nada como desculpa. Ninguém vai se lembrar desses problemas, então vamos lidar com isso. Isso nos tornará mais fortes. Vi desde o início da temporada uma equipe que está avançando, mas às vezes relaxa um pouco e às vezes não está lá no momento certo para lutar. Hoje foi completamente o oposto, fomos a melhor equipe contra uma equipe que é forte em casa e está em uma boa sequência. Fomos realmente infelizes hoje."

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Newcastle crest
Newcastle
NEW
Premier League
Chelsea crest
Chelsea
CHE
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
0