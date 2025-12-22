Aston Villa provoca influencer do Manchester United: "Poderia ter cortado o cabelo duas vezes"
A jornada irregular do Manchester United na Premier League continua
Os homens de Ruben Amorim começaram a temporada de forma negativa, não conseguindo apresentar desempenhos de qualidade e perdendo vários jogos no início da campanha. Eles também foram eliminados na segunda rodada da Carabao Cup após perderem para o clube da quarta divisão, Grimsby Town.
De certa forma, eles até redescobriram sua antiga boa forma em outubro, ao vencerem três jogos consecutivos contra Sunderland, Liverpool e Brighton, e depois conseguiram empates consecutivos fora de casa contra Nottingham Forest e Tottenham. No entanto, desde a retomada após a pausa internacional de novembro, os Red Devils venceram apenas dois dos seus últimos seis jogos.
No domingo, Matheus Cunha marcou o gol de empate para os visitantes três minutos depois de Morgan Rogers ter dado a vantagem aos Villans. Mas logo após o intervalo, Rogers marcou o segundo para seu time e selou uma vitória crucial para os homens de Unai Emery.
Villa provoca The United Strand
A vitória sobre o Red Devils foi a décima vitória consecutiva da equipe comandada por Unai Emery em todas as competições, o que reduziu a diferença para os líderes do campeonato, Arsenal, para três pontos e para o segundo colocado, Manchester City, para um ponto.
Após a vitória no Villa Park, o Aston Villa compartilhou uma postagem em sua conta no X onde escreveram: "10 VITÓRIAS CONSECUTIVASSSSSSSSS". Em uma rápida resposta à própria postagem, os Villans fizeram uma provocação ao "The United Strand", escrevendo: "Aquele fã do United poderia ter feito dois cortes de cabelo."
Frank Ilett é um fã do United que usa o nome de usuário "The United Strand" nas plataformas de mídia social. Ele fez uma promessa em outubro de 2024 - após Amorim ser nomeado como novo treinador do United - de que não cortaria o cabelo até que seu clube favorito vencesse cinco partidas consecutivas. Ilett agora tem um cabelo imenso, já que o clube não alcançou essa marca. O time de Amorim chegou perto de alcançar o feito após vencer Sunderland, Liverpool e Brighton em partidas consecutivas da Premier League em novembro, mas a sequência terminou após um empate por 2 a 2 com o Forest. "The United Strand" agora está de volta à estaca zero enquanto sua espera por um corte de cabelo continua.
Beckham é incentivado a cortar o cabelo de "The United Strand"
O ex-herói de Old Trafford, Nani, afirmou que outra lenda do clube, David Beckham, deveria ser chamado para cortar o cabelo de Ilett quando os Red Devils finalmente vencerem cinco jogos consecutivos. O português disse ao Covers.com: "Se isso significa que o Man Utd está vencendo, quero que ele corte o cabelo. Precisamos de mais dois jogos e acredito que vai acontecer pelo jeito que temos jogado. Acho que é merecido. O Man Utd só precisa ser muito, muito disciplinado durante os próximos dois jogos, mantendo a humildade e trabalhando duro. Não precisa ser 3 a 0 ou 4 a 0, 1 a 0 é suficiente. Acho que depois que ele cortar o cabelo tudo vai mudar e vamos seguir em frente. Acho que ele gostaria que uma lenda cortasse seu cabelo e acho que David Beckham deveria fazê-lo, ele já teve muita prática. Ele seria perfeito!"
- Getty Images
A preocupação com a lesão de Bruno Fernandes
O capitão do United, Bruno Fernandes, começou o jogo de forma brilhante no Villa Park, mas, no final do primeiro tempo, jogou a bola para fora após aparentemente ter sentido o músculo posterior da coxa. Ele conseguiu continuar jogando até o intervalo, mas foi substituído para o segundo tempo. O português retornou ao banco com desconforto logo após o início.
Depois do jogo, o treinador Amorim deu uma atualização sobre a condição de Fernandes à Sky Sports, dizendo: "Acho que é tecido mole, então vai demorar um pouco. Vamos ver. Precisamos preparar todos os jogadores que temos para o próximo jogo. Não podemos usar nada como desculpa. Ninguém vai se lembrar desses problemas, então vamos lidar com isso. Isso nos tornará mais fortes. Vi desde o início da temporada uma equipe que está avançando, mas às vezes relaxa um pouco e às vezes não está lá no momento certo para lutar. Hoje foi completamente o oposto, fomos a melhor equipe contra uma equipe que é forte em casa e está em uma boa sequência. Fomos realmente infelizes hoje."