Aston Villa provoca influencer do Manchester United: "Poderia ter cortado o cabelo duas vezes"

Os homens de Ruben Amorim começaram a temporada de forma negativa, não conseguindo apresentar desempenhos de qualidade e perdendo vários jogos no início da campanha. Eles também foram eliminados na segunda rodada da Carabao Cup após perderem para o clube da quarta divisão, Grimsby Town.

De certa forma, eles até redescobriram sua antiga boa forma em outubro, ao vencerem três jogos consecutivos contra Sunderland, Liverpool e Brighton, e depois conseguiram empates consecutivos fora de casa contra Nottingham Forest e Tottenham. No entanto, desde a retomada após a pausa internacional de novembro, os Red Devils venceram apenas dois dos seus últimos seis jogos.

No domingo, Matheus Cunha marcou o gol de empate para os visitantes três minutos depois de Morgan Rogers ter dado a vantagem aos Villans. Mas logo após o intervalo, Rogers marcou o segundo para seu time e selou uma vitória crucial para os homens de Unai Emery.