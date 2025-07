ASA x Sergipe: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série D 2025

Equipes se enfrentam neste sábado (5), no Estádio Fumeirão; confira a transmissão e outras informações do jogo

ASA e Sergipe se enfrentam neste sábado (5), às 17h (de Brasília), no Estádio Fumeirão, em Arapiraca, pela 11ª rodada do Grupo A4 da Série D 2025. A partida terá transmissão ao vivo no canal do Metrópoles no YouTube (confira a programação completa).

Na liderança isolada do Grupo A4, com 23 pontos, o ASA busca emplacar a segunda vitória consecutiva após vencer o Lagarto por 1 a 0 na última rodada. Em 10 jogos, o time acumula sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Caso vença neste sábado, o ASA confirma a classificação para a segunda fase da Série D.

Por outro lado, o Sergipe, na vice-iderança do Grupo A4, com 17 pontos, busca reduzir a diferença de seis pontos para o ASA. Até o momento, a equipe registra cinco vitórias, dois empates e três derrotas. Aproveitamento de 56%.