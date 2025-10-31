As maiores viradas na história da Libertadores

O mata-mata da Libertadores da América é uma enorme fonte de emoções. E dentre tantas, a esperança sempre aparece para fazer torcedores de clubes que perderam jogos de ida acreditarem que, na partida de volta, ainda é possível seguir vivo e avançar de fase no principal torneio de clubes do nosso continente.

Acontece há décadas. Ainda que seja raro, não faltam exemplos que possam inspirar treinadores e jogadores – isso sem falar nos torcedores. Pensando nisso, nós da GOAL listamos algumas das viradas mais impressionantes em toda a história da Libertadores da América.

Vale destacar que, exceção feita às finais disputadas em jogo único (novidade que passou a ser regra a partir de 2019), nós consideramos aqui apenas as viradas/remontadas na qual o jogo de ida teve resultado com um mínimo de dois gols de diferença entre os times.