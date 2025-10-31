+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport
Tauan Ambrosio

As maiores viradas na história da Libertadores

Conheça e relembre as grandes remontadas do maior torneio de clubes do continente

O mata-mata da Libertadores da América é uma enorme fonte de emoções. E dentre tantas, a esperança sempre aparece para fazer torcedores de clubes que perderam jogos de ida acreditarem que, na partida de volta, ainda é possível seguir vivo e avançar de fase no principal torneio de clubes do nosso continente.

Acontece há décadas. Ainda que seja raro, não faltam exemplos que possam inspirar treinadores e jogadores – isso sem falar nos torcedores. Pensando nisso, nós da GOAL listamos algumas das viradas mais impressionantes em toda a história da Libertadores da América. 

Vale destacar que, exceção feita às finais disputadas em jogo único (novidade que passou a ser regra a partir de 2019), nós consideramos aqui apenas as viradas/remontadas na qual o jogo de ida teve resultado com um mínimo de dois gols de diferença entre os times.

  • Atletico Nacional Copa Libertadores 1989Archivo

    Atlético Nacional x Olímpia - 1989

    Em 1989, o Atlético Nacional, da Colômbia, perdeu o primeiro jogo da final por 2 a 0 contra o Olímpia. Entretanto, na volta repetiu o placar contra os paraguaios e levou a melhor na disputa de pênaltis.

  • Sporting Cristal v El Nacional 1993 Copa LibertadoresInternet

    Sporting Cristal x El Nacional - 1993

    O El Nacional, do Equador, bateu o Sporting Cristal por 3 a 0, mas os peruanos surpreenderam com uma goleada por 4 a 0 nas oitavas de final da Libertadores de 1993.

  • São Paulo Libertadores 1993Arquivo Histórico São Paulo FC

    São Paulo x Newell's Old Boys - 1993

    Em 1993 o Newell's Old Boys bateu o São Paulo em casa por 2 a 0, mas o Tricolor aplicou 4 a 0 no duelo de volta das oitavas de final.

  • Bolivar 2000Internet

    Bolívar x Nacional - 2000

    Jogando no Uruguai, em 2000, o Nacional de Montevidéu fez 3 a 0 sobre o Bolívar. Entretanto, a altitude de La Paz ajudou na reação boliviana: o placar foi devolvido e os donos da casa avançaram às quartas de final graças aos pênaltis.

  • River Plate Emelec Libertadores 2001Getty Images

    River Plate x Emelec - 2001

    Em 2001, o River Plate perdeu por 2 a 0 para o Emelec, mas fez 5 a 0 no jogo de volta, dentro do Monumental de Nuñez e passou das oitavas de sinal.

  • Palermo Riquelme Boca Cúcuta Copa Libertadores 2007Getty

    Boca Juniors x Cúcuta - 2007

    O Boca Juniors perdeu por 3 a 1 para o Cúcuta, mas bateu os colombianos por 3 a 0 em uma noite histórica na Bombonera e avançaram para a final de 2007.

  • Cabanas 2008

    América-MEX x Flamengo - 2008

    O América do México calou o Maracanã ao vencer o Flamengo por 3 a 0 após ter sido derrotado por 4 a 2 em sua casa e seguiu para as quartas de final em 2008.

  • Rodrigo Rojas Libertad v Fluminense 2011 Copa LibertadoresNorberto Duarte/Getty

    Libertad x Fluminense - 2011

    O Fluminense bateu o Libertad por 3 a 1 na ida das oitavas de final, em 2011, mas sofreu a derrota por 3 a 0 na volta e foi eliminado.

  • Matias Rodriguez Universidad de Chile v Deportivo Quito Copa Libertadores 2012AFP/Getty

    Universidad de Chile x Deportivo Quito - 2012

    Em 2012, a Universidad de Chile perdeu por 4 a 1 para o Deportivo Quito, mas encaçapou 6 a 0 dentro de sua casa e avançou para as oitavas de final.

  • Victor Atlético MG 2x0 Newells Old Boys 10 07 14Getty Images

    Atlético-MG x Newell's Old Boys - 2013

    Em 2013, o Atlético-MG perdeu por 2 a 0 para o Newel's Old Boys no primeiro jogo das semifinais, mas devolveu o placar no Independência e avançou à final nos pênaltis.

  • Atletico Mineiro Copa Libertadores 2013AFP/Getty

    Atlético-MG x Olímpia - 2013

    Ainda em 2013 e ainda com o Galo como protagonista. A campanha do título atleticano naquele ano testou os corações alvinegros. Em tempos de final disputada em jogos de ida e volta, o Atlético perdeu na ida para o Olímpia por 2 a 0. No entanto, devolveu o placar na volta e conquistou o título na disputa por pênaltis.

  • Gabigol Flamengo Libertadores 2019Getty Images

    Flamengo x River Plate - 2019

    A partir de 2019, foi possível considerar as grandes viradas em apenas um jogo. Afinal de contas, as decisões passaram a ser disputadas em jogos únicos. E logo na primeira delas, o Flamengo protagonizou uma virada impressionante: os rubro-negros perdiam por 1 a 0 para o River Plate até os minutos finais, quando Gabigol fez dois gols-relâmpago e garantiu a taça para o Fla.

  • Racing Club v Atletico Nacional - Copa CONMEBOL Libertadores 2023Getty Images Sport

    Racing x Atlético Nacional – Libertadores 2023

    A torcida alviverde da Colômbia deixou o estádio Atanasio Girardot confiante de que avançaria para as quartas de final, depois que o Atlético Nacional venceu o Racing de Avellaneda por 4 a 2. No entanto, o time argentino fez uma atuação perfeita no duelo de volta. Dentro do El Cilindro, venceu por 3 a 0 e seguiu adiante na competição.

  • Palmeiras v LDU Quito - Copa CONMEBOL Libertadores 2025Getty Images Sport

    Palmeiras x LDU - Libertadores 2025

    Depois de ser derrotado por 3 a 0 em Quito, o Palmeiras precisava de um milagre para vencer a LDU e se classificar para a final contra o Flamengo. Mas, jogando dentro do Allianz Parque, o time treinado por Abel Ferreira fez uma de suas exibições mais históricas (e olha que foram muitas!).

    Sosa e Bruno Fuchs abriram 2 a 0 no primeiro tempo e Raphael Veiga fez o terceiro e, de pênalti, o quarto, para sacramentar uma das maiores viradas em toda a história da Copa Libertadores.