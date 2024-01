As maiores revelações da base do Corinthians

De Rivellino à geração campeã de 2017; veja alguns Filhos do Terrão que se destacaram no futebol

O Corinthians tem uma longa história no futebol brasileiro. Já são mais de 110 anos de um dos principais times do Brasil e, lógico, que foram muitas as contribuições do clube para o esporte, principalmente em relação a jogadores revelados.

A base do Timão é uma das mais prolíficas do Brasil, já tendo revelado diversos nomes de peso do futebol nacional e internacional. Os “Filhos do Terrão”, como são conhecidos os jogadores revelados pelo Corinthians, estão espalhados pelo mundo, jogando em diversos times e diferentes ligas.

Aqui, a GOAL fez um apanhado de alguns dos principais jogadores que saíram da base do Corinthians, desde os antigos, como Rivellino, até aqueles bem recentes, como é o caso de Guilherme Arana. Veja!