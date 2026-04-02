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Al Ahli v Shabab Al Ahli : AFC Champions League EliteGetty Images Sport
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As crises continuam a assolar o Al-Ahly... Um novo golpe preocupa Yassine

Al-Ahli x Damac
Al-Ahli
Damac
Campeonato Saudita
M. Jaissle
A. Majrashi
Arábia Saudita
Alemanha

O técnico alemão avalia os danos

O técnico alemão Matthias Jaissle enfrenta uma nova crise no Al-Ahli, antes do esperado confronto contra o Damac, marcado para o próximo sábado, no âmbito da 27ª rodada da Liga Roshen da Arábia Saudita.

Esses acontecimentos ocorrem em um momento delicado, depois que o “Al-Raqi” ficou ameaçado de perder um de seus principais jogadores antes do confronto, o que coloca a comissão técnica em uma situação difícil, em meio à busca da equipe por manter seus resultados positivos e consolidar sua posição na tabela de classificação.

  • Resultados em queda

    O técnico alemão espera conduzir sua equipe de volta aos trilhos, após os tropeços nas duas últimas partidas, tanto no campeonato quanto na Copa do Rei.

    Leia também... Liderado por Ronaldo... O Al-Nassr corre o risco de perder quatro jogadores importantes contra o Al-Najma

    Antes da pausa, o Al-Ahli perdeu para o Al-Qadisiyah (2 a 3) na 26ª rodada e ficou para trás na disputa pelo título.

    E as crises não pararam por aí: o time sofreu uma derrota chocante para o Al-Hilal na semifinal da Copa do Rei, após ser eliminado nos pênaltis (2 a 4).

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  • Al Ahli v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Perda do eixo

    O Al-Ahly não escapou das consequências da pausa internacional, já que o francês Valentin Atangana sofreu uma lesão enquanto defendia a seleção sub-21 de seu país.

    Atangana sofreu uma lesão na articulação da perna na última segunda-feira, após uma entrada de um de seus companheiros durante os treinos da seleção francesa sub-21.

    O jornal informou que o meio-campista francês passou por exames de imagem e médicos na quarta-feira, que confirmaram uma forte contusão na perna, além de uma ruptura na articulação.

    Atanana passará por um programa intensivo de tratamento e reabilitação nos próximos dias, e seu retorno aos treinos será definido com base na resposta ao tratamento.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Um novo golpe

    O novo revés que o Al-Ittihad terá de enfrentar é a confirmação da ausência do lateral-direito da seleção nacional, Ali Majrashi, contra o Damac.

    O jornal saudita “Al-Riyadiah” confirmou que a equipe médica elaborou um programa de recuperação para o craque do Al-Ahli, preparando-o para seu retorno.

    Majrashi é uma das principais armas defensivas do Al-Ahli, permitindo que o craque argelino Riyad Mahrez tenha liberdade ofensiva, sem ter que cumprir tarefas exaustivas na lateral direita.

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