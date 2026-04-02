As crises continuam a assolar o Al-Ahly... Um novo golpe preocupa Yassine

O técnico alemão Matthias Jaissle enfrenta uma nova crise no Al-Ahli, antes do esperado confronto contra o Damac, marcado para o próximo sábado, no âmbito da 27ª rodada da Liga Roshen da Arábia Saudita.
Esses acontecimentos ocorrem em um momento delicado, depois que o “Al-Raqi” ficou ameaçado de perder um de seus principais jogadores antes do confronto, o que coloca a comissão técnica em uma situação difícil, em meio à busca da equipe por manter seus resultados positivos e consolidar sua posição na tabela de classificação.