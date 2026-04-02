As crises continuam a assolar o Al-Ahly... Um novo golpe preocupa Yassine

O técnico alemão espera conduzir sua equipe de volta aos trilhos, após os tropeços nas duas últimas partidas, tanto no campeonato quanto na Copa do Rei.

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Antes da pausa, o Al-Ahli perdeu para o Al-Qadisiyah (2 a 3) na 26ª rodada e ficou para trás na disputa pelo título.

E as crises não pararam por aí: o time sofreu uma derrota chocante para o Al-Hilal na semifinal da Copa do Rei, após ser eliminado nos pênaltis (2 a 4).